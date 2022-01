Hotel Thermal dočasně zavřel bazén, chce ho otevřít s hotovým saunovým centrem

Karlovy Vary - Hotel Thermal v Karlových Varech dočasně uzavřel venkovní bazén. Chce jej otevřít společně s kompletně dokončeným saunovým centrem zřejmě v březnu. Hotel tak využil období, kdy je menší počet hostů k tomu, aby dodavatel rekonstrukce saunového centra mohl práci dokončit. ČTK to dnes řekl ředitel hotelu Thermal Vladimír Novák.

"Hotel funguje normálně dál. Je mimosezona, takže počet hostů je nižší, ale dokud alespoň nějací hosté budou, chceme provoz udržet. Nyní jezdí například lyžaři a také část hostů jezdí na léčebné pobyty, které si nyní mohou užít v klidu," řekl ČTK Novák. Hosté, kteří přijedou do Karlových Varů, zajedou si zalyžovat do Krušných hor a večer se vrátí do komfortu hotelu, by mohli podle Nováka být jednou ze skupin, na kterou by se mohly karlovarského hotely orientovat v době mimo hlavní sezonu. Zejména nyní, kdy vypadla velká část zahraničních hostů.

Venkovní vyhřívaný bazén byl pro veřejnost otevřen loni v srpnu, byť s některými nedostatky. Zároveň pokračovala rekonstrukce přilehlého komplexu na moderní saunové centrum. I když se původně čekalo, že bude stavba dokončena ještě do konce loňského roku, nakonec se práce protáhnou i do prvních měsíců letošního roku. "Předpokládám, že do konce února by se všechno mělo dokončit a v březnu bychom pak otevřeli opět bazén i se saunovým centrem. Sauny jako takové už jsou hotové," uvedl Novák.

Bazén a saunové centrum bude provozovat společnost Saunia. Bazén se při rekonstrukci částečně změnil. Kromě plavecké části s klasickou ohřívanou vodou v něm přibyla i část s vřídelní vodou, která je zásobovaná přímo z Vřídla a slouží k léčebné rehabilitaci. Vřídelní voda v relaxačním bazénu se musí každý den vyměnit.

Hotel Thermal, postavený v 70. letech minulého století, je v majetku státu, který do jeho rekonstrukce a modernizace investuje zhruba jednu miliardu korun, řekla při srpnovém otevření bazénu tehdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Rekonstrukcí, zaměřenou na modernizaci pokojů, požární zabezpečení, celkové zateplení a hospodaření s energiemi prošel už samotný hotel. Nyní se dokončuje saunová část.