Hospitalizovaných s covidem je nejvíc za posledního skoro čtvrt roku

Praha - V Česku přibylo v neděli 138 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, podobně jako před týdnem. Oproti předchozí neděli ale významně stoupl počet hospitalizovaných. V nemocnicích bylo 113 lidí s onemocněním covid-19, nejvíc od 17. června. Roste také incidenční číslo. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Zdravotníci v neděli podle předběžných dat podali necelých 1900 dávek očkování proti covidu, nejméně za jeden den od konce ledna.

Za posledních sedm dní v Česku přibylo 24 nových případů covidu v přepočtu na 100.000 obyvatel. Před týdnem jich bylo 16.

Nejvýrazněji se koronavirová infekce šíří v Karlovarském kraji a v Praze. Na západě Čech připadá na posledních sedm dní zhruba 48 nových případů na 100.000 obyvatel, v hlavním městě 42. Naopak nejpříznivější situace je v Libereckém kraji s incidenčním číslem 11.

Na úrovni okresů má nejvyšší incidenci Karlovarsko následované Píseckem. V okrese Karlovy Vary připadá na 100.000 lidí 80 nových případů za posledních sedm dní, na Písecku zhruba 61.

Hospitalizovaných s covidem postupně přibývá. V neděli jich bylo 113, nejvíc od 17. června. O týden dřív bylo hospitalizovaných 68 lidí. Rostou i počty pacientů v těžkém stavu. V neděli jich bylo 17, o deset více než o týden dříve.

Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného v neděli kleslo z 1,4 na 1,2. Nad jedničkou představující předěl mezi zrychlováním a zpomalováním šíření infekce se drží od 26. srpna.

Od začátku epidemie loni v březnu se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo přes 1,68 milionu lidí. Zhruba 98 procent z nich se už vyléčilo, naopak 30.414 zemřelo. Od začátku září přibylo do statistik sedm úmrtí.

Laboratoře v neděli prověřily 31.500 vzorků, z toho zhruba čtyři pětiny méně přesnou antigenní metodou. V mezitýdenním srovnání byl počet provedených testů nižší o téměř 2200, údaje se ale ve statistikách objevují s menším zpožděním.

Zdravotníci v posledním dni minulého týdne podali podle předběžných údajů 1881 dávek očkování proti covidu, ani ne polovinu množství z předchozí neděle. Pokud by se údaj již nezměnil, znamenalo by to nejnižší počet aplikovaných dávek za den od konce ledna.

Od začátku vakcinace bylo v Česku aplikováno 11,63 milionu dávek některé ze čtyř používaných očkovacích látek. Plně ukončené očkování má 5,841.873 lidí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Karlovarský 48,4 Praha 41,8 Moravskoslezský 26,7 Středočeský 25,9 Pardubický 24,5 Jihočeský 24,2 Jihomoravský 22,1 Zlínský 21,5 Vysočina 20,8 Ústecký 17,9 Královéhradecký 15,3 Plzeňský 15,2 Olomoucký 11,7 Liberecký 11,1

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví