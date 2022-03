Hospic v usedlosti Cibulka navrhne pro nadaci studio Petr Hájek Architekti

Praha - Novou podobu pražské usedlosti Cibulka, kde Nadace rodiny Vlčkových plánuje vybudovat dětský hospic, navrhne architektonické studio Petr Hájek Architekti. Uspělo v architektonické soutěži, jejíž výsledky novinářům sdělili zástupci nadace. Dlouho chátrající usedlost koupila nadace generálního ředitele antivirové firmy Avast Ondřeje Vlčka a jeho manželky Kataríny začátkem loňského roku. Hospic plánuje otevřít v říjnu 2026.

Nadace chce historicky citlivě opravit stávající budovy usedlosti a přistavět novou budovu, kde se bude nacházet zdravotnická část. "Návrh prezentuje pietní obnovu historické usedlosti se současně citlivě řešenou novou zástavbou, která původní historickou usedlost nezastiňuje a neumenšuje. Zároveň je nová zástavba kultivovaně zapojena do východní zahrady, kde splývá s terénem," uvedla porota soutěže ve stanovisku k vítěznému návrhu.

"Základní věcí pro nás bylo, jak se podařilo skloubit historického ducha místa, který tady nepochybně je, s funkčním účelem, který sem chceme vtisknout," uvedl k návrhu Vlček. Dodal, že všech pět finálních návrhů bylo kvalitních a výběr byl náročný. "Přišlo nám, že to je největší propojení historie, přírody i funkčního uspořádání," doplnila jeho manželka Katarína.

Dodala, že zásadní pro výběr bylo například to, aby každý pokoj hospice měl vlastní terasu nebo zahrádku a přímý přístup do zahrady. Vnitřní prostory pak musely nabízet zároveň dostatek společných prostor a soukromí. "Nebylo úplně snadné to všechno zohlednit a panu architektu Hájkovi se to asi povedlo nejvíc, i když v každém návrhu bylo něco super," řekla.

Nové křídlo s hospicem bude přímo u parku. "Chceme umožnit, aby se děti dívaly do korun stromů, mohly co nejsnáze a bez jakýchkoliv bariér několikrát denně vyjít nebo i na kolečkovém křesle či s postelí na kolečkách vyjet do přírody," sdělila ředitelka nadace Ivana Plechatá. Ke stavbě bude nutná změna územního plánu, kterou nedávno doporučili ke schválení zastupitelé Prahy 5.

Stávající budovy budou po rekonstrukci sloužit jako jako kanceláře Nadace rodiny Vlčkových a organizace Zlatá rybka, kterou manželé také provozují. Vzniknou tam také pokoje pro rodiče, místnosti na terapie, bistro či přednáškový sál.

Nadace již v areálu uskutečnila stabilizační práce, ve kterých bude letos s příští rok podle hlavního architekta projektu Františka Brychty pokračovat. Stavební povolení na novostavbu by pak chtěla nadace získat zhruba za rok až rok a půl. Stávající dvůr a budovy mají zůstat v podstatě v nezměněné podobě. "Jediný nový prvek má být spojovací můstek, který propojí stodoly a tak trošku oživí původní uspořádání usedlosti," řekl Brychta.

První významné změny čekají domek zahradníka u hlavního vchodu do usedlosti, který by měl být kompletně opraven příští rok a vznikne tam kavárna pro veřejnost a dočasné sídlo nadace. Celý opravený areál chce nadace otevřít 22. října 2026, což bude přesně 200 let po úmrtí biskupa Thun Hohensteina, který usedlost nechal za začátku 19. století přestavět do stávající podoby.

O osudu dlouho prázdné usedlosti se jedná od 90. let minulého století, několikrát ji obsadili squatteři. Bývalý majitel Oldřich Vaníček předloni oslovil radnici Prahy 5 s nabídkou prodeje, poté ale změnil názor a začal jednat s jiným zájemcem. Tím se ukázala být nadace Vlčkových. Manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi do své nově vzniklé nadace vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun s cílem vybudovat dětský hospic a paliativní středisko.

Vlčkovi navazují na aktivity své šest let fungující charitativní organizace Zlatá rybka, jejímž posláním je plnit přání dětem, které mají život ohrožující onemocnění. Aktiva jejich rodinné nadace pocházejí z Vlčkova čtvrt století trvajícího působení v Avastu, ze kterého se za tu dobu stala úspěšná globální softwarová společnost. Jeho žena Katarína je lékařka působící v mobilním hospici Cesta domů.