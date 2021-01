Horská služba v Beskydech zachraňuje turisty v teniskách

Ostrava - V noci na dnešek v Beskydech teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Na Lysé hoře stanice naměřila teplotu okolo minus 16 stupňů Celsia. Horská služba v posledních dnech často zachraňuje špatně oblečené turisty. Ti se v mrazech hlubokým sněhem brodí v teplácích a teniskách. Lidé by neměli přeceňovat své síly a do hor vyrážet dobře oblečení, řekl dnes ČTK náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský.

"Zachraňovaní měli v posledních dnech vždy špatné vybavení do zimních zasněžených hor. Podle všeho to vypadá, že v posledních týdnech lidé vyměnili návštěvu nákupních center za horskou túru, ale vybavení a oblečení mají stále stejné. Je nezbytně nutné, aby se sebou do hor vzali i rozum," řekl k víkendovým událostem Jaškovský. Dodal, že v současných podmínkách by se rozhodně nikdo neměl pouštět mimo značené cesty a raději ani na ty značené.

Poslední takovou záchrannou akci v Beskydech tamní horská služba řešila v neděli odpoledne. Muž a žena se kolem poledne vypravili od přehrady Šance po žluté turistické stezce na vrchol Lysé hory. Asi kilometr před cílem se ale rozhodli výstup přerušit a vrátit se. "Jenže se nevraceli po žluté, ale zabočili na jinou cestu. Po ní pokračovali směrem dolů a postupně bojovali s hlubokým sněhem. Kolem čtvrté hodiny už ani nevěděli, zda na cestě ještě jsou," řekl horský záchranář Pavel Masopust.

Pár u sebe sice měl nabitý telefon, ale bez aplikace Záchranka. Ani jeden z nich neuměl pracovat s mapami, takže po zavolání Horské službě nebyli schopni udat polohu. "Naštěstí měli zapnuté mobilní sledování polohy, takže jsme je nakonec dokázali lokalizovat. Ale i naše technika měla co dělat, abychom se k nim dostali, místy jsme zapadali do hlubokého sněhu i se čtyřkolkami," doplnil Masopust.

Záchranáři na místě zjistili, že muž a žena jsou zcela nedostatečně oblečení a obutí. Muž měl místo kvalitních kalhot na túru jen tepláky a žena měla na nohou dokonce obyčejné tenisky. "Opravdu se sami vlastní silou nedokázali dostat z koryta potoka, kam se při hledání cesty dostali. Byli totálně vyčerpaní, podchlazení a už pomalu vzdávali boj o život," doplnil Masopust.