Horská služba Krkonoše varuje na hřebenech hor před náledím

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Horská služba Krkonoše varuje na hřebenech hor před ledovkou a náledím. Upozornění před námrazovými jevy vydala dnes, zjistila z webu ČTK. Během dne by podle meteorologů mělo být v Krkonoších oblačno, večer ojediněle déšť nebo sněžení, teploty kolem nuly, má se ochlazovat.

"Na hřebenech jsou minusové teploty a hrozí ledovka a náledí," uvedla dnes ráno krkonošská horská služba.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byly ráno tři stupně pod nulou, polojasno a vítr v nárazech dosahoval rychlosti více než 43 km/h.

Kvůli silnému větru se dnes ráno nerozjela kabinová lanovka na Sněžku, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Dopoledne stály oba úseky, Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka, uvedli na webu zástupci lanovky, kde zveřejňují aktuální informace o provozu. Situace se může změnit.

Podle meteorologů počasí na Sněžce často neodráží celkovou situaci v Krkonoších. Sněžka svým jehlanovým tvarem ční do volné atmosféry a tamní klima je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

Podle polské horské služby na Sněžce dnes ráno dosahoval vítr rychlosti přes 60 km/h, byly tři stupně pod nulou a mlha.

V Královéhradeckém kraji by mělo být dnes většinou oblačno, nejvyšší denní teploty mezi plus čtyřmi až sedmi stupni Celsia, v polohách nad 700 metrů, později nad 500 metrů ojediněle sněžení. V Krkonoších bude přes den do tří stupňů nad nulou.