Horská byla na ME pátá i na polohové dvoustovce, titul obhájila Gorbenková

Izraelská plavkyně Anastasia Gorbenková ve finále polohového závodu na 200 metrů na ME v Římě 16. srpna 2022. ČTK/AP/Gregorio Borgia

Řím - Plavkyně Kristýna Horská obsadila na mistrovství Evropy v Římě páté místo v polohovém závodě na 200 metrů. Zopakovala tak své umístění z pondělního finále na prsařské dvoustovce. Simona Kubová skončila sedmá ve finále znakařské stovky, z níž má ve sbírce bronz z roku 2012.

Čtyřiadvacetiletá Horská postoupila v areálu Foro Italico ze semifinále sedmým časem 2:12,99 a v rozhodujícím souboji z něj ještě pět desetin ubrala. Za úspěšnou obhájkyní titulu Anastasií Grobenkovou z Izraele zaostala o 1,57 sekundy.

Dvě pátá místa Horské jsou dosud nejlepšími výsledky české výpravy v Římě. První finálovou účast na šampionátu proměnil v neděli v osmé místo Matěj Zábojník na prsařské dvoustovce.

Třicetiletá Kubová zaplavala na trati, na níž před deseti lety v Debrecínu získala evropský bronz, čas 1:00,50. Oproti semifinále, ze kterého postoupila z osmého místa, sice o 12 setin zpomalila, umístění si ale o jednu příčku vylepšila. Od medaile ji dělila takřka sekunda.

Před branami finále znakařské stovky skončil Tomáš Franta. Ve své semifinálové rozplavbě skončil časem 54,27 pátý a v celkovém pořadí figuruje na desátém místě jako druhý náhradník.

Znakař Tomáš Franta prošel na mistrovství Evropy v Římě jedenáctým časem do večerního semifinále na stometrové trati. Čtyřiadvacetiletý český plavec tak zopakoval postup z rozplaveb z poloviční trati, na níž byl celkově jedenáctý.

Franta skončil ve své rozplavbě čtvrtý v čase 54,52. Zaostal tak zhruba půl sekundy za národním rekordem reprezentačního kolegy Jana Čejky, jenž byl výkonem 56,38 až třiatřicátý. Rozplavby ovládl výkonem 53,71 světový rekordman Thomas Ceccon z Itálie.

"Dvakrát jsem drknul do dráhy, takže to nebylo úplně nejlepší, ale s tím jsem už tak nějak počítal, že to může nastat. Snažil jsem se, i když se mi ten závod nejel úplně nejlíp. Ale díky bohu byl postup velmi komfortní, takže jsem rád," uvedl v tiskové zprávě svazu Franta.

V rozplavbách zaostal 36 setin sekundy za osobním rekordem. "Jdu do semifinále s tím, že chci ukázat maximum. Chtěl bych už pokořit svůj dlouholetý osobní rekord. A jestli to vyjde, třeba zase myslet i na český rekord," řekl s myšlenkou na Čejkův rekordní čas 54,03 z loňského ME v Budapešti.

Daleko za postupem do semifinále zůstal na kraulařské padesátce Jan Šefl, jenž dohmátl za 23,26 a byl v rozplavbách klasifikován na 54. pozici.

Bazénové plavání:

Muži:

1500 m v. zp.: 1. Romančuk (Ukr.) 14:36,10, 2. Paltrinieri (It.) 14:39,79, 3. Joly (Fr.) 14:50,86.

200 m mot.: 1. Milák 1:52,01, 2. Márton (oba Maď.) 1:54,78, 3. Razzetti (It.) 1:55,01.

50 m prsa: 1. Martinenghi 26,33, 2. Cerasuolo (oba It.) 26,95, 3. Matzerath (Něm.) 27,11.

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 23,91, 2. Wasicková (Pol.) 24,20, 3. Van Roonová (Niz.) 24,64.

100 m znak: 1. Panzieraová (It.) 59,40, 2. Harrisová (Brit.) 59,46, 3. Toussaintová (Niz.) 59,53, ...7. Kubová (ČR) 1:00,50.

200 m pol. záv.: 1. Grobenková (Izr.) 2:10,92, 2. Steenbergenová (Niz.) 2:11,14, 3. Franceschiová (It.) 2:11,38, ...5. Horská (ČR) 2:12,49.

Smíšená štafeta 4x200 m v. zp.: 1. Británie (Dean, Richards, Colbertová, Andersonová) 7:28,16, 2. Francie 7:29,25, 3. Itálie 7:31,85.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

100 m znak: 1. Ndoye Brouard (Fr.) 52,97, ...10. Franta (ČR) 54,27.

Skoky do vody:

Ženy:

1 m prkno: 1. Bertocchiová (It.) 264,25, 2. Gullstrandová (Švéd.) 259,65, 3. Pellacaniová (It.) 259,05.

Smíšené dvojice - 10 m věž synchro:

1. Kothari, Toulsonová (Brit.) 300,78, 2. Sereda, Lyskunová (Ukr.) 298,59, 3. Timbretti Gugiu, Jodoin di Mariaová (It.) 290,28.