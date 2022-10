Horní úsek lanovky na Sněžku opět zastavil silný vítr, dolní úsek byl v provozu

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Silný vítr dnes opět zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu byl v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h, uvedli vlekaři na webu. Situace se může během dne změnit. Na Sněžce byla ráno silná mlha, teplota klesla k sedmi stupňům nad nulou a vítr měl ráno v nárazech rychlost přes 100 kilometrů v hodině, vyplývá z dat měřicí stanice České poštovny. Horní úsek lanové dráhy na Sněžku nebyl kvůli silnému větru v provozu i v sobotu.

Když je horní úsek lanovky mimo provoz, mohou se lidé z Růžové hory na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je dnes v provozu v závislosti na počasí od 08:00 do 18:00.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů byla ráno silná mlha, devět stupňů nad nulou a vítr v nárazech dosahoval přes 50 km/h, uvedla na webu na Horská služba Krkonoše.

Sněžka s výškou 1603 metrů nemá podle zástupců Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) ve středoevropském prostoru obdoby. Má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.

Meteorologové dnes pro Královéhradecký kraj předpovídají oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost, která se ojediněle udrží až do odpoledne. Na horách by mohlo místy slabě pršet. Večer by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 18 až 21 stupni Celsia, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 16 stupňů. Na horách by mělo být do 15 stupňů Celsia.