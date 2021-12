Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Po podzimní odstávce se dnes ráno do denního provozu zimní sezony rozjel jen dolní úsek kabinové lanovky na Sněžku, a to z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Horní úsek z Růžové hory na vrchol nejvyšší české hory není v provozu kvůli silnému větru. Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, uvedli ráno vlekaři na webu lanové dráhy. Kvůli opatřením proti koronaviru musí cestující dodržovat přísná hygienická pravidla, jejich kontrola probíhá na pokladně.

Podle polské horské služby bylo ráno na Sněžce mrazivo, teplota okolo minus deseti stupňů Celsia a rychlost větru přes 70 km/h.

To, že horní úsek není kvůli silnému větru v provozu, není výjimkou. Podle meteorologů je Sněžka, charakteristická svým jehlancovitým tvarem, z hlediska počasí extrém. Sněžka ční do volné atmosféry a tamní klima je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

V Krkonoších by dnes mělo být většinou zataženo, dopoledne od západu na většině území sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi plus jedním až minus dvěma stupni Celsia. Vítr má vát silný, v nárazech může dosahovat rychlosti až 90 km/h, mohou se místy tvořit sněhové jazyky. Větrno má být také v neděli, uvedli dnes meteorologové.

Od začátku listopadu byla lanová dráha na Sněžku kvůli pravidelné podzimní údržbové odstávce v provozu v závislosti na počasí o víkendech a o svátcích. Při této příležitosti stavbaři v horním úseku upravili vedení lanové dráhy. Šlo o největší technickou změnu od zahájení provozu po modernizaci před osmi lety. Dolního úseku se to netýkalo, tam měla revize běžnou podobu.

Vrtulník odstranil z úbočí Sněžky jednu z 19 podpěr horního úseku kabinové lanovky a jednu pomohl stavbařům upravit a zvýšit. Po úpravě má nyní horní úsek 18 podpěr, tedy o jednu více než je jich v dolním úseku. Cílem bylo dosáhnout vyššího přítlaku lana na kladky podpěry a tím zlepšit jízdní vlastnosti lanovky. Rekonstrukce vyšla na 1,5 milionu korun, z toho asi 30 procent nákladů zaplatilo město, kterému lanovka patří, zbytek dodavatel technologie - lanovkářská firma Leitner.

Kabinová lanovka z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější svého druhu. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka ochránců přírody.