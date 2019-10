Horní Rakousy si u EK stěžují na plány ČR rozšířit elektrárny

Linec/Brusel - Rakouská spolková země Horní Rakousy se obrátila na Evropskou komisi (EK) s požadavkem, aby prověřila plány České republiky na rozšiřování jaderných elektráren. V prohlášení o tom dnes podle agentury APA informoval hornorakouský radní pro životní prostřední Rudi Anschober. Komise by se podle něj měla zaměřit především na slučitelnost českých plánů s unijním právem v oblasti hospodářské soutěže. Horní Rakousy sousedí s Jihočeským krajem, jaderná elektrárna Temelín leží od jejich hranic zhruba 60 kilometrů, jaderná elektrárna Dukovany asi 130 kilometrů.

Anschober zaslal dopis Evropské komisi v reakci na vyjádření českého premiéra Andreje Babiše z minulého týdne. Předseda vlády tehdy řekl, že Česko musí prosadit stavbu nových jaderných bloků, i kdyby kvůli tomu mělo porušit evropské právo. Zdůraznil, že je třeba postavit nové bloky v obou nynějších jaderných elektrárnách, tedy v Dukovanech i v Temelíně.

Agentura APA upozornila, že pozdvižení v Rakousku vyvolalo i vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, podle kterého Česku nebude stačit pouze plánovaná stavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany a během pěti let musí zahájit i diskuse o rozšíření druhé české jaderné elektrárny v Temelíně.

"Z prohlášení předsedy vlády a ministra průmyslu vyplývá, že Česko vědomě počítá s porušením práva EU - jak při stavbě (nových reaktorů), tak při prodlužování životnosti," uvedl Anschober. Evropská komise podle něj musí neprodleně zahájit kontrolu plánů Prahy v oblasti jaderných elektráren. "Budeme kontrolovat každý jednotlivý krok Česka v jaderné politice, a to z politického i právního hlediska, a budeme tlačit na dodržování všech pravidel EU," sdělil hornorakouský radní pro životní prostředí. Cílem je podle něj tyto projekty zablokovat.

Nejprve by měla podle Anschobera Evropská komise prověřit projekty výstavby a prodloužení životnosti českých jaderných elektráren, a to kvůli možnému porušení unijního práva v oblasti hospodářské soutěže. Hornorakouský politik za stranu Zelených požaduje také to, aby se v případě žádosti Česka o prodloužení životnosti jaderných bloků závazně zkoumaly přeshraniční dopady na životní prostředí a aby byla stanovena hranice pro dobu provozu jaderných elektráren.