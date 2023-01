Horní Počernice potřebují protihlukové opatření u Pražského okruhu

Horní Počernice na okraji Prahy trpí dlouhodobě dopravní zátěží, v katastru obce jsou dálnice D10, D11 a Pražský okruh. Městská část Praha 20 proto usiluje o to, aby byla co nejdříve vybudována protihluková opatření, hlavně u Pražského okruhu, který je u Horních Počernic veden po valu a hluk z něj místní obyvatele silně obtěžuje, uvedl starosta Prahy 20 Petr Měšťan (ODS).

Opozice v minulém volebním období podala proti dostavbě okruhu žalobu. Tu současné vedení městské části stáhlo a intenzivně komunikuje s Ředitelstvím silnic s dálnic a s ministerstvem dopravy na tom, aby součástí dostavby okruhu bylo i vybudování účinných protihlukových opatření v katastru Horních Počernic, řekl starosta. "My jsme samozřejmě pro to, aby byl Pražský okruh co nejrychleji postaven, ale samozřejmě se všemi kompenzačním opatřením pro Horní Počernice, to znamená hlavně protihlukové opatření, aby se nám tam dobře žilo," uvedl Měšťan.