Horní Planá připravila pro turisty lesní koupel

Turisté se mohou v okolí Horní Plané na Českokrumlovsku vydat na několik nových stezek do okolních lesů, na nichž se orientují pomocí GPS. Jde o aktivitu zvanou lesní koupel, kterou se město inspirovalo v Japonsku a německy mluvících zemích. Na snímku z 24. července 2020 je hotel Na pláži a přívoz v Horní Plané. ČTK/Pancer Václav

Horní Planá (Českokrumlovsko) - Turisté se mohou v okolí Horní Plané na Českokrumlovsku vydat na lesní koupel. Jde o několik nových stezek, které vedou po okolí a lidé se na nich orientují pomocí GPS souřadnic. Turisté se po cestách dostanou do okolních lesů, kde si mohou prohlédnout různá zajímavá místa. ČTK to řekla Lucie Roubínová z hornoplánského kulturního a informačního centra.

"Je to několik tras v rozmezí od dvou do 20 kilometrů. Všechny začínají v informačním centru, kde zájemci dostanou mapu a přes GPS souřadnice se pak orientují," uvedla. Dodala, že trasy nevedou po stezkách Klubu českých turistů. Smyslem je dostat lidi do méně poznaných míst.

"Trasy jsme osadili kukátky, která nabídnou nějakou zajímavost. Například na jednom místě lidé při dobrém počasí uvidí krásný výhled na Alpy," řekla Roubínová.

Přestože se projekt jmenuje lesní koupel, lidé se do vody ponořovat nebudou. "Je to myšleno obrazně. Ta koupel je brána jako zážitek z lesů," uvedla Roubínová.

Podobné projekty existují v zahraničí. Zástupci Horní Plané se v cizině nechali inspirovat. "Inspirovali jsme se v Japonsku a německy mluvících zemích. Je to oblíbená aktivita, kdy lidé čerpají v lese energii," řekl starosta Horní Plané Jiří Hůlka. Trasy končí opět v informačním centru, kde turisté obdrží potvrzení o absolvování lesní koupele.