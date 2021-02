Horní komora podpořila senátorskou novelu o volbách do Sněmovny

Praha - Horní komora dnes podpořila senátorskou novelu o volbách do Sněmovny, která počítá se zachováním 14 krajů a proporčním rozdělením poslaneckých mandátů. Novela má nahradit Ústavním soudem zrušený přepočet hlasů na mandáty v případě, že by se na tom nedohodla Sněmovna. Novelu nyní před dalším schvalováním projedná senátní ústavně-právní výbor, má na to dva měsíce.

Návrh nepočítá s tím, že by volební koalice pro vstup do dolní komory potřebovaly získat více než pět procent hlasů, což k zisku mandátů potřebují jednotlivé strany či hnutí. Podle předsedy výboru Zdeňka Hraby (STAN) by se ale na základě dohody parlamentních frakcí měly zvýšené limity pro koalice zavést. Ve hře jsou dvě vstupní hranice, a to sedm a devět procent, osm a 11 procent a devět a 13 procent podle počtu členů koalice.

Dohodu všech poslaneckých a senátorských klubů na zvýšeném limitu pro koalice potvrdil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Reagoval tak na obavy senátora Michaela Canova (SLK), že soud by kvůli koaličním limitům mohl volby zneplatnit. Ústavní soud totiž zrušil pro nepřiměřenost původní limity, které pětiprocentní hranici násobně zvyšovaly podle počtu členů koalice.

Volební novelu připravili senátoři v čele s Hrabou v reakci na postoj Sněmovny, která se oproti dohodě sněmovních frakcí rozhodla neprojednat již dříve předloženou volební novelu od poslanců KDU-ČSL.

Senátorská předloha podobně jako jedna z variant vládní předlohy, kterou kabinet schválil toto pondělí, počítá s použitím Hareovy kvóty pro výpočet volebního čísla. Stejně jako dosud by byl celkový počet platných hlasů pro úspěšné strany vydělen číslem 200, tedy celkovým počtem poslanců. Pokud by takto nebyly rozděleny všechny mandáty, zbývající by se přidělily postupně stranám nebo koalicím podle jejich výsledku.

Následně by byly podle novely podobným způsobem mandáty přikázány do jednotlivých volebních krajů. Český statistický úřad by vydělil celkový počet hlasů, které volební strana ve volebním kraji obdržela, volebním číslem a výsledný počet přikázaných mandátů volební straně ve volebním kraji by zaokrouhlil směrem dolů. Případné zbývající mandáty přidělí po jednom postupně stranám a koalicím podle jejich výsledku.