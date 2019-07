Horní komora obvinila vládu z pohrdání Senátem kvůli auditům EK

Praha - Za pohrdání Senátem dnes označila horní komora přístup vlády kvůli tomu, že mu ministerstva odmítla poskytnout návrhy auditních zpráv EK, které se týkají premiéra Andreje Babiše (ANO) a unijních dotací pro holding Agrofert. Tři ze čtyř oslovených ministerstev navíc odmítla vyslat své zástupce do senátní komise pro posouzení auditů. Ministři navíc odmítli přijít na čtvrteční zasedání komise, uvedl její předseda Zdeněk Nytra (ODS). Babiš obvinění, že vláda pohrdá Senátem, odmítl. Do záležitosti kolem auditních zpráv EK nevstupuje a věří tomu, že ministerstva postupují dle zákona.

Senát v usnesení, které podpořilo 57 ze 72 přítomných senátorů s výjimkou zástupců vládního hnutí ANO a pěti členů ČSSD, vyzval vládu ke spolupráci se svými orgány.

Nytra uvedl, že postoje ministerstev zemědělství, financí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj jsou v rozporu se zákonem o jednacím řádu Senátu, podle něhož ministerstva mají poskytovat horní komoře materiály pro její činnost. Senátoři odmítli námitky senátora Miroslava Adámka (ANO), že audity jsou důvěrné, neboť členové horní komory Parlamentu jsou oprávněni se s důvěrnými dokumenty seznamovat.

Předseda senátního evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL) označil přístup ministerstev za absurdní. "Je na místě se razantně ozvat. Je v zájmu ČR, aby vláda s Parlamentem komunikovala," uvedl. Do komise vyslalo svého zástupce jen ministerstvo zemědělství.

"Reakce ministerstev je pro mě naprosto nepochopitelná, je alibistická," přidal se předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Podle něj unijní nařízení, na něž se ministerstva odvolávají, umožňuje dokumenty poskytnout, pokud je na tom veřejný zájem. "Je veřejným zájmem vědět, zda dotace byly čerpány oprávněně či neoprávněně," dodal.

Komise má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy. Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Premiér to opakovaně odmítá, návrh auditu nepovažuje za seriózní.

Babiš odmítl obvinění, že vláda pohrdá Senátem

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl obvinění, že vláda pohrdá Senátem. Horní komora se na tom dnes usnesla kvůli tomu, že jí ministerstva odmítla poskytnout návrhy auditních zpráv Evropské komise (EK) týkající se Babiše a unijních dotací pro holding Agrofert. Babiš ČTK napsal, že do záležitosti nevstupuje ani není informován o korespondenci jednotlivých resortů se Senátem. Věří tomu, že ministerstva postupují v souladu s předpisy.

Pro usnesení, ve kterém označil Senát počínání ministerstev za pohrdání komorou, hlasovalo dnes 57 ze 72 přítomných senátorů s výjimkou zástupců vládního hnutí ANO a pěti členů ČSSD. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na tiskové konferenci uvedla, že zpráva je důvěrná a o jejím vydání může rozhodnout pouze EK. Senátoři takové námitky odmítli, podle nich jsou členové komory oprávněni se s důvěrnými dokumenty seznamovat.

Babiš uvedl, že na usnesení Senátu, až bude doručeno, budou jednotliví ministři reagovat. "Já v této věci nijak neingeruju ani nejsem o jejich korespondenci se Senátem informován. Věřím, že jednotlivá ministerstva postupují v souladu s právními předpisy. Odmítám, že by vláda pohrdala Senátem," napsal Babiš ČTK v textové zprávě.

"Nařízení Evropské komise reguluje, jak se může nakládat s auditními zprávami," řekla Schillerová na tiskové konferenci senátorského klubu ANO. "Předběžná auditní zpráva je důvěrná, nemůže být poskytována třetím osobám," doplnila. Senátní komisi na tento postup odkázala. "Nevidím důvod, aby se jakýkoli úředník ministerstva financí dostavil před komisi, když stejně o auditních zprávách hovořit nemůže," dodala Schillerová.