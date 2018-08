Hradiště (Karlovarsko) - Současné vysoké teploty s přetrvávajícím suchem ovlivnily i vojenské cvičení Dukla Spirit 2018, které až do 31. srpna potrvá ve vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku. Vojáci jsou omezeni například v používání některých druhů munice a značkovacích prostředků, řekl dnes novinářům velitel pozemních sil Armády ČR Josef Kopecký. Na cvičení se do Hradiště sjelo asi 550 vojáků se 40 bojovými vozidly pěchoty (BVP) a množstvím další techniky.

"Jsme omezeni v používání svítící munice, protože nechceme způsobit požár. Vypadá to, že by mělo o víkendu zapršet, takže by se příští týden mohla podařit bojová střelba. Jinak nám počasí nevadí, voják musí snášet všechny druhy počasí," řekl Kopecký. Vojáci ale musí věnovat zvýšenou pozornost pitnému režimu a nácvik ostré střelby bude vyžadovat i vyšší nasazení vojenských hasičů.

Cvičení se účastní jednotky 72. mechanizovaného praporu Přáslavice spolu s dalšími příslušníky armády. Jde o poslední velké cvičení před jejich odjezdem na zahraniční mise. Vozidla BVP-2, s kterými vojáci cvičí, už ale dnes na mise nejezdí. Stroje vyrobené většinou koncem 80. let minulého století totiž mají ještě analogové systémy a nesplňují požadavky NATO především na spojovací prostředky a přenos dat. V souvislosti s tím Kopecký mluvil o nutné modernizaci armády, která má být dokončena postupně do roku 2025.

Hlavním úkolem cvičení Dukla Spirit 2018 je nácvik vedení obranného boje. Vojáci si procvičí například střelbu z ručních zbraní a prvky taktiky vedení boje. Cvičení má také prohloubit vzájemnou spolupráci jednotlivých armádních jednotek a v dalších měsících na něj naváže přímá příprava na zahraniční mise.