Horák: Pauza byla dlouhá, těšíme se, až do toho zase vletíme

Praha - Hokejisté Sparty netrpělivě vyhlížejí sobotní vstup do vyřazovacích bojů o mistrovský titul. Pražané jsou po dlouhé pauze natěšení a touží dokázat, že jsou právem považováni za hlavního aspiranta na titul. Útočník Roman Horák bude jedním z hráčů, na něž bude tým spoléhat nejvíce. Sám devětadvacetiletý centr prahne po úspěchu o to víc, že na první velkou trofej v kariéře stále čeká.

"Cítíme se výborně. Během přestávky jsme dali dohromady některé šrámy, ale pauza byla docela dlouhá. Těšíme se, až do toho zase vletíme," řekl Horák pro klubový web. "Už pár dní víme, že nás čeká Olomouc, takže se připravujeme přímo na ni. Koukáme hodně na video jako všechny týmy, takže je to spíše o taktických věcech, protože fyzičku už opravdu nedoženeme. My ani nemáme proč, protože jsme dobře trénovali celou sezonu a věřím, že máme hodně sil," dodal Horák.

Papírově by měla mít Sparta navrch, o to důležitější podle reprezentačního útočníka bude, aby se mužstvo vyrovnalo Hanákům v obětavosti. "Musíme být stejně obětaví jako oni, ne-li více. Když budeme poctivě pracovat, hokejová kvalita se prokáže. Bez bojovnosti se v play off vyhrát nedá, ale když budeme hrát naplno, věřím, že se naše kvalita projeví," mínil Horák.

Hodně důležitý bude z jeho pohledu první zápas, kterým by se Pražané rádi dostali do pohody. "Kdybychom náhodou prohrávali, nesmíme panikařit a musíme pořád hrát svůj hokej. Věřím, že jsme fyzicky skvěle připraveni a dokážeme hrát ve vysokém tempu. Musíme se držet našeho stylu. A kdyby se nepovedl začátek, musíme být soustředění," zdůraznil Horák.

"Každý soupeř se chce na Spartu vytáhnout a některé zápasy v základní části už se play off podobaly. Odehráli jsme náročných zápasů dost, takže nás nemůže zaskočit, že by následující zápasy byly rychlejší a tvrdší," řekl Horák.

Českobudějovický rodák byl třetím nejproduktivnějším sparťanem základní části, měl v průměru takřka bod na zápas. Z 51 startů vytěžil 17 gólů a 30 asistencí, což z něho dělalo nejlepšího nahrávače. Spokojenost panovala s ohledem na zisk Prezidentského poháru i s výsledky celého mužstva.

"Vyhráli jsme základní část, takže z pohledu týmu určitě. Osobně jsem měl pasáže, kdy jsem hrál lépe a kdy nebyly moje výkony ideální. V našem týmu jsou ale čtyři kvalitní lajny, které dokážou rozhodnout. To je naše velká výhoda, protože jakmile se někomu nezadaří, mohou ho zastoupit jiní. V tomhle máme velkou sílu," domnívá se Horák.

Důležitá je podle něho poctivá práce každého jednotlivce, i kdyby se mu nedařilo bodově. "Musíte padat na hubu, blokovat střely a dohrávat souboje. Když vás uvidí ostatní, budou hrát stejně. Hrát napůl a čekat na góly, to by se nám hrubě nevyplatilo. Musíme se porvat všichni a bez ohledu na to, jestli jsi měl v základní části padesát bodů nebo pět. Už je jedno, kdo góly dá. Hlavní je vítězství," prohlásil Horák.

Sám půjde bezpochyby příkladem, k týmovému úspěchu má v čistě teoretické rovině nejblíže v dosavadní kariéře. "V tak dominantním týmu jsem během kariéry zatím nehrál. Máme našlápnuto opravdu dobře, ale jedna věc je tým na papíře, druhá je realita. Výkony a výsledky ze základní části už jsou zapomenuté, musíme je potvrdit v play off," řekl Horák.