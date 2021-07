Horáčková byla na OH 34. v kvalifikaci, nastoupí proti domácí lukostřelkyni

Tokio - Lukostřelkyně Marie Horáčková obsadila na olympijských hrách v Tokiu v kvalifikaci 34. místo z 64 účastnic. V prvním kole vyřazovací části soutěže nastoupí česká reprezentantka ve středu proti Japonce Miki Nakamuraové, která byla o tři příčky lepší.

Horáčková nastřílela 636 bodů. "Já si přála vyšší, ale je v podstatě takový, který umím - a je fajn," řekla novinářům lukostřelkyně s osobním rekordem 657. "Může se zdát, že to je daleko od sebe, ale v podstatě zase tolik ne. Zhodnotili jsme to tak, že jsem na olympiádě střelila reprezentační áčkový limit České republiky, takže oukej," usmála se třiadvacetiletá Horáčková.

Vyřazovací část soutěže začne v úterý 27. července. Duel Horáčkové s Nakamuraovou, která v kvalifikaci nastřílela o tři body víc, přijde na řadu o den později. "Budou dvě kola, která jdou téměř za sebou, a pevně věřím, že projdu, takže budu potom závodit i třicátého," naznačila, že pomýšlí na osmifinále. "Vím, že na Světovém poháru umím skončit sedmnáctá, a tady to myslím není až o tolik jiné."

Závodnice z Plzně navázala účastí na OH na svoji zesnulou matku Barboru, která startovala v Pekingu 2008. Vzpomínky na maminku se snaží si při závodech nepřipouštět. "Protože to je tak moc jiná věc, že to nejde. To bych pak nepodala žádný výkon," vysvětlila.

Kvalifikaci ovládly Korejky, nejlepší z nich An San překonala výkonem 680 bodů olympijský rekord. Nad hodnotu nejlepšího nástřelu na hrách, který od roku 1996 držela Lina Herasymenková z Ukrajiny (673), se dostaly ještě dvě její krajanky i čtvrtá Mexičanka Alejandra Valenciaová.

Lukostřelba:

Ženy - kvalifikace:

1. An San (Kor.) 680, ...34. Horáčková (ČR) 636.

1. kolo vyřazovací části:

Horáčková - Nakamuraová (Jap.).