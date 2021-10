Hollywoodu hrozí stávka kameramanů, maskérů a dalších lidí v zákulisí

Washington - Hollywoodu hrozí stávka kameramanů, maskérů a dalších lidí, kteří se v zákulisí podílejí na tvorbě filmů a televizních pořadů. Členové odborů IATSE, jež sdružují zaměstnance v těchto profesí, souhlasili s uspořádáním stávky, pokud nedosáhnou dohody na nové kolektivní smlouvě, informovala agentura Reuters. Zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů se mají sejít dnes.

Šéf odborů IATSE Matthew Loeb uvedl, že hlasování o stávce se zúčastnilo 90 procent členů a 98 procent z nich bylo pro její povolení. Odborový svaz sdružuje zhruba 60.000 lidí. "Pokud se chtějí vyhnout stávce, tak se musí vrátit k jednacímu stolu a navrhnout nám rozumnou dohodu," uvedl na adresu zaměstnavatelů Loeb. Podle odborů je to poprvé v jejich 128 let dlouhé historii, co členové povolili svolání stávky.

Kromě navýšení platů odbory žádají také zkrácení pracovní doby. Během natáčecích dnů jsou totiž zaměstnanci v práci až 14 hodin denně. Odbory také chtějí zlepšit podmínky lidí, kteří pracují v projektech digitálních platforem. Ti jsou totiž obvykle hůře placeni než lidé, kteří pracují v tradiční televizní a filmové tvorbě. Požadavky odborů podpořili i někteří známí herci, například Danny DeVito, Ben Stiller či Brie Larsonová.

Sdružení zaměstnavatelů AMPTP uvedlo, že je připravené dosáhnout dohody s odbory. Podle zástupců firem si to však vyžaduje, aby obě strany projevily dobrou vůli k "nalezení kompromisu".

Poslední rozsáhlá stávka zasáhla Hollywood na konci roku 2007, když přestali na protest pracovat televizní a filmoví scénáristé. Protest trval tři měsíce a značně ochromil tvorbu nových filmů a televizních pořadů.