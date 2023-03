Holeš se už v zápase v Budějovicích nebabrá, před Plzní věří v domácí prostředí

Praha - Podle kapitána Tomáše Holeše se už fotbalisté Slavie nezabývají nedělní porážkou 0:1 v Českých Budějovicích a naplno se soustředí na sobotní šlágr 23. ligového kola s Plzní. Devětadvacetiletý záložník věří, že Pražané v přímém souboji o první místo v tabulce potvrdí bilanci na domácím stadionu, kde v této sezoně nejvyšší soutěže ještě neztratili ani bod. Holeš to řekl na dnešním setkání kapitánů obou týmů s novináři.

Pražané venku podruhé za sebou ztratili body. "Potřebujeme se nebabrat v tom zápase v Budějovicích. Problematiku našich výkonů ve venkovních zápasech jsme řešili a řešit budeme. Momentálně jsme to ale odložili na týden po Plzni, teď se chystáme na Plzeň. Chceme to vzít trochu jednodušeji, aby z toho někteří ti novější kluci, kteří třeba ještě nemají automatismy úplně v sobě, neměli plnou hlavu. Zkusíme trochu jiný průběh přípravy než na Budějovice," řekl Holeš.

V úterý byl v kabině šéf klubu Jaroslav Tvrdík, který připomínal, co to znamená hrát za Slavii. "Není to běžné, aby chodil pan Tvrdík před každým tréninkem do kabiny. Když přijde, víme, že se něco stalo. Ale včera to bylo nastavené motivačně, všem hráčům to pomohlo. Nebylo to nějaké nadávání, ale do pozitivna, spíš o nabrání nějaké sebedůvěry," uvedl Holeš.

Český reprezentant se z pozice kapitána snaží promlouvat k novým hráčům. "Po takových nezdarech, co se stal v Budějovicích, jsou psychicky trochu dole. Je na nás zkušenějších za nimi přijít a trochu je povzbudit. Říct jim nějaká slova, aby se oklepali. Tlak je ve Slavii velký a ne každý ho zvládá dobře. Je na nás, abychom těm novým hráčům ukázali, co je hrát za Slavii. Když to pochopí, budou pro Slavii dýchat," řekl Holeš.

Věří, že Pražanům pomůže domácí prostředí, kde v 11 ligových zápasech této sezony neztratili ještě ani bod. V Edenu s Plzní od dubna 2014 jedenáctkrát neprohráli. "Nevím, jestli úplně máme v hlavách sérii s Plzní. Ale víme, že jsme obecně doma silní a v Edenu nám to jde," uvedl Holeš.

"Tyhle velké zápasy jsou hodně o psychice, o tom, jak se na to hráči nachystají v hlavě. Domácí prostředí nám pomáhá být psychicky v pohodě a naopak soupeře naši fanoušci srážejí. Za mě je domácí prostředí velká výhoda, zvlášť v těchto velkých zápasech," doplnil Holeš.

Jeho tým vede tabulku o bod před Plzní a s kurzem okolo 1,65:1 je výrazným favoritem. Na podzim Slavia po brzkém vyloučení prohrála na západě Čech 0:3. "Asi bych nás do role velkého favorita nepasoval. Zápasy prvního s druhým favorita většinou nemívají. Je to hodně o tom, jak se ten tým nachystá v hlavě. Tím, že hrajeme doma, bych mírně favorizoval nás, ale bude to boj," mínil Holeš.

Na čelo tabulky se dotáhla Sparta, která ztrácí ze třetího místa na Slavii už jen dva body. "Důležitost zápasu je velká. V minulosti utkání s Plzní často napověděla o titulu, teď to nebude jiné. Důležitost je extrémní, i kdyby tam Sparta nebyla," uvedl Holeš.

"Ale klíčový zápas sezony to za mě není. Když nevyhrajeme pak v Liberci, případné tři body s Plzní nebudou tak platné. Je třeba vyhrávat pořád. Můžeme odskočit Plzni, ale čelo tabulky je tak vyrovnané, že další případná ztráta nás může vrátit tam, kde jsme," dodal.