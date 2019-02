Praha - Počáteční fáze vyšetřování vraždy slovenského reportéra Jána Kuciaka a jeho partnerky vzbuzovala v investigativní novinářce Pavle Holcové skepsi. Zlom nastal na konci loňského září, kdy byli v případu obviněni čtyři lidé. Holcová, která s Kuciakem spolupracovala na tehdy nedokončeném článku o italské mafii na Slovensku a je zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku, je optimističtější i proto, že mezitím nastaly změny ve vyšetřovacím týmu, řekla v rozhovoru s ČTK.

Investigativní reportér Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová byli zavražděni loni v únoru. Zločin byl spáchán v obci Veľká Mača u Trnavy v Kuciakově bytě. Policie od počátku považovala za nejpravděpodobnější motiv vraždy Kuciakovu novinářskou práci. Byl to první případ vraždy žurnalisty v novodobé slovenské historii.

Na začátku vyšetřování ale některé záležitosti vzbudily pochybnosti. "Například to, že policie na místě přikázala hasičům okamžitě otevřít okno, že s těmi mrtvými těly bylo manipulováno, že pravděpodobný den úmrtí byl určen téměř o čtyři dny jinak. Bylo tam takových pochybení mnohem víc," řekla Holcová. Připomněla také, že těla sice ohledával patolog, neměl však dostatečné zkušenosti s kriminalistickým oborem.

Novinářka měla pochybnosti o nezávislosti vyšetřování. "Samozřejmě tomu nahrává i nějaká časová souslednost, že to samotné vyšetřování nějak akcelerovalo v momentě, kdy odešel policejní prezident (Tibor Gašpar). Nechci spekulovat a přímo to dávat do nějaké souvztažnosti, nicméně si myslím, že když člověk přemýšlí o tom skutku jako o celku, tak si toho nejde nevšimnout," poznamenala. Gašpar požádal v dubnu o uvolnění z funkce v návaznosti na politickou krizi v zemi.

V září byli podle slovenských médií obviněni bývalý policejní vyšetřovatel Tomáš Szabó, jeho příbuzný a někdejší profesionální voják Miroslav Marček, podnikatel Zoltán Andruskó a podnikatelka Alena Zsuzsová, která údajně pracovala jako tlumočnice z italštiny pro kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera. Kuciak předloni psal mimo jiné o podezřelých transakcích, do kterých byly podle něj zapleteny Kočnerovy firmy a při kterých přišel stát o miliony eur na dani z přidané hodnoty. Věnoval se také jiným kauzám, které byly spojovány s Kočnerem.

Po obvinění čtyř lidí začala být Holcová optimističtější. "I v rámci toho vyšetřovacího týmu proběhly změny, to nějaký můj opatrný optimismus ještě prohloubilo. Doufám, že ten tým tak, jak funguje dnes, bude fungovat i nadále a tu kauzu dotáhne," řekla. Důležité pro ni je, že vyšetřovateli začaly věřit také rodiny obětí. "A myslím si, že tahle důvěra se začíná obnovovat, i co se týká obecně slovenské společnosti," doplnila.

Nedávno server Aktuality.sk zveřejnil autentickou nahrávku telefonátu mezi Kočnerem a Kuciakem. Kočner v ní tvrdí, že novináře někdo úkoluje, a vyhrožuje mu, že zjistí, kdo. Žurnalistu, kterého označuje za špatného člověka, ujišťuje, že najde "špínu" na něj a na jeho rodinu a získané informace zveřejní.

S Kuciakem Holcová o telefonátu hovořila. "Ale bavili jsme se o tom spíš tak napůl v legraci, protože v tom telefonátu bylo, že Marián Kočner bude na něj sbírat špínu. Všichni, co jsme ho znali, jsme věděli, že to není možné, že nikdo Jánovi úplatky nenosí," řekla. Kuciak tehdy podal trestní oznámení, příslušné orgány však nenašly důvod k zahájení stíhání.

Na začátku února také slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár uvedl, že předpokládá, že v případu přibudou ke stávajícím čtyř obviněným další. Holcová a její kolegové chtějí mít naprostou jistotu, že budou známi všichni lidé, kteří mohli mít na vraždě zájem. Sami se snaží pátrat, zároveň se krátce po vraždě rozhodli, že musí dokončit texty, na kterých Holcová s Kuciakem před vraždou spolupracovala. Týkaly se působení italské mafie na Slovensku. "Během toho roku se to relativně dařilo a v pondělí jsme začali vydávat sérii textů, která bude vycházet právě tento týden," řekla. Články vycházejí na webu centra Investigace.cz.

Marek Opatrný snm