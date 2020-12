Holaň: Strašně jsem si zápas užil, kluci ukázali, že chtějí

Litvínov - Dlouhých čtrnáct let si musel na návrat na střídačku mateřských Vítkovic počkat kouč Miloš Holaň. Další část trenérské kariéry načal ziskem bodu na ledě Litvínova, těsná porážka 0:1 v prodloužení dohrávky 14. kola však znamenala již šestou porážku v řadě. Ostravané za tu dobu získali pouhé dva body z 18 možných. Holaň byl přesto spokojený s tím, co v podání poražených viděl.

"Měl jsem před utkáním tu správnou trenérskou nervozitu. Ten adrenalin už mi po tom necelém roce vážně chyběl," přiznal Holaň v on-line rozhovoru po skončení zápasu. "Strašně jsem si to utkání na střídačce užil a musím poděkovat i Romanovi s Radkem, díky nimž jsem si to tak užil, spolupráce s nimi byla výborná," ocenil asistenty Romana Šimíčka a Radka Philippa.

Devětačtyřicetiletý bývalý obránce vedl Vítkovice na startu své trenérské kariéry jako hlavní kouč v sezoně 2006/07, kdy povýšil z role asistenta, ale na začátku listopadu byl odvolán a nahradil jej Miroslav Fryčer. Od té doby vedl řadu týmů, letos měl ale dlouhou pauzu. Naposledy vedl prvoligovou Porubu, kde skončil v lednu.

Možná o něco důležitější než výsledek byla pro Holaně hra, kterou tým při jeho premiéře po pondělním převzetí mužstva předvedl. "Odehráli jsme dobré utkání. V první třetině jsme měli asi jen jedno přečíslení a soupeř nám toho moc nedovolil. Ve druhé třetině jsme byli trochu v křeči a odskakovaly nám puky, ale naštěstí skóre hrálo pro nás, když zůstalo 0:0. Třetí třetina byla pro nás paradoxně nejlepší i přesto, že jsme tam měli sedmiminutové oslabení," zhodnotil duel Holaň.

Paradoxní bylo, že situaci Ostravanům zkomplikoval kapitán Roman Polák - na běžný faul navázal nevybíravým zákrokem hokejkou a musel předčasně do kabin. Čtyřiatřicetiletý obránce s bohatými zkušenostmi z NHL si byl dobře vědom, že mužstvo dostal do potíží zbytečně. "Už jsme si to vyříkali v kabině. Roman ví, že takové věci prostě nelze akceptovat," řekl Holaň.

I přes prohru v prodloužení měl ze zápasu dobrý pocit. "Kluci ukázali, že kvalitu mají, jen potřebují trochu času, než si zvyknou na nové trenéry. Už i v tréninku jsem na nich viděl, že neúspěšné výsledky chtějí změnit. Podali v čele s brankářem kvalitní výkon. Bojovností a zarputilostí si vezeme zpátky bod," dodal Holaň.

Při malém časovém prostoru na přípravu nechtěl zatím do chodu týmu výrazněji zasahovat. "Času bylo hrozně málo, myšlenek hodně," pousmál se Holaň. "Spíše jsme ale jen v tom hráče nechali pokračovat. Něco málo jsme jim řekli, teď už se dostaneme k detailnějším analýzám na videu a budeme na to reagovat," plánoval Holaň.

Kde z jeho pohledu tlačí vítkovický tým bota nejvíc? "Koncovka, přesilovky, taková ta sehranost těch pětic dohromady. Připadá mi, že jsme hodně roztažení a vázne spolupráce obránců a útočníků, ale to jsou věci, které se dají natrénovat," ujistil Holaň.