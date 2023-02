Hokejový útočník Vrána se vrátil z farmy v Grand Rapids do Detroitu

Detroit - Český hokejový útočník Jakub Vrána se dočkal návratu do kádru Detroitu, který jej povolal z farmy v Grand Rapids v nižší AHL. Šestadvacetiletý bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tampere a Helsinkách by se mohl dočkat první šance v NHL od úvodu sezony, kdy po dvou zápasech vypadl ze sestavy pak byl zhruba dva měsíce v asistenčním programu NHL a hráčské asociace NHLPA.

Vrána se na farmě dostal po dlouhé herní pauze v poslední době do formy. Bodoval v šesti utkáních za sebou a připsal si v nich čtyři branky a stejný počet asistencí. Celkem za Grand Rapids nasbíral v 17 duelech 11 bodů za šest gólů a pět přihrávek.

Z prvních osmi vystoupení měl přitom na kontě jedinou asistenci. Po úvodních třech zápasech jej Red Wings zařadili na listinu volných hráčů, odkud si jej jiný klub NHL nevybral. Pokračoval tak v Grand Rapids.

Vrána, jemuž běží druhý rok tříleté smlouvy na 15,75 milionu dolarů, v této sezoně odehrál za Detroit jen dva zápasy 14. a 15. října a má na kontě gól a asistenci. Poté 20. října vstoupil do asistenčního programu, jenž pomáhá hráčům i jejich rodinám v případě psychických problémů, závislostí a v dalších záležitostech. Konkrétní důvody, proč podstoupil program Vrána, zveřejněny nebyly.

Vrána přišel do Detroitu v dubnu 2021. Většinu minulého ročníku zmeškal kvůli zranění a operaci ramena a za Detroit odehrál jen 26 zápasů. Před příchodem do Detroitu působil ve Washingtonu, se kterým získal v roce 2018 Stanleyův pohár. V NHL dosud odehrál 323 zápasů s bilancí 189 bodů za 98 branek a 91 asistencí. V 38 duelech play off třikrát skóroval a na pět gólů přihrál.

Místo v kádru Detroitu udělal švédský útočník Lucas Raymond, který byl zapsán na marodku. Zranil se v pátek po kolizi při tréninku a v sobotu i v neděli v duelech doma i venku s Vancouverem chyběl. I díky tomu se vrátil se sestavy český útočník Dominik Kubalík, který předtím ve čtvrtek proti Calgary zůstal jen na tribuně, nebodoval už čtyř zápasy a sedmkrát v řadě neskóroval.