Hokejový útočník Svačina se vrací do extraligových Vítkovic

Ilustrační foto - Utkání 5. kola hokejového Poháru Generali České pojišťovny; skupina C: HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno, 18. srpna 2020 v Pardubicích. Vladimír Svačina z Pardubic. ČTK/Vostárek Josef

Ostrava - Hokejový útočník Vladimír Svačina se po předčasném konci angažmá v extraligových Pardubicích vrací do Vítkovic, za které již v minulosti hrál. Ostravský klub na svém oficiálním webu oznámil, že třiatřicetiletý hráč podepsal smlouvu do konce příští sezony a za Vítkovice by měl nastoupit již dnes proti Mladé Boleslavi.

"Jak už jsme avizovali dopředu, chceme posílit i útok a návrat Vladimíra Svačiny je jedním z kroků ke zkvalitnění naší ofenzivy. Myslím, že Sváča je dobře znám všem fanouškům. Víme, jaký typ koncového hráče to je, že umí dávat góly a taky víme, co od něj můžeme čekat. Máme jednoznačně radost, že se k nám vrací," uvedl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Aktuálně dvanáctý tým soutěže po nevydařeném úvodu sezony upravuje kádr. Tým již opustili obránci Jan Štencel, Peter Trška a útočník Vojtěch Polák. Defenzivu posílili lotyšský reprezentační obránce Guntis Galvinš a Filip Pyrochta.

Svačina se do Vítkovic vrací po šesti letech. Za ostravský klub hrál s přestávkami od roku 2007 do 2015. "Jsem rád, že se nám podařilo přivést zpět někdejšího Vítkovičáka, střelce, zkušeného hráče, ověnčeného medailemi. Mě osobně těší, že je rodákem ze Studénky, stejně jako já, ale ještě více mě těší, že je to místní hráč," uvedl trenér Miloš Holaň, jenž Svačinu trénoval na podzim 2019 v prvoligové Porubě.

Staronová vítkovická akvizice by měla dostat značný prostor na ledě. "Je to pravák, což jsme potřebovali. Počítám s ním hlavně na přesilovky, ale nejen tam. A samozřejmě počítáme i s jeho přínosem, pokud jde o zkušenosti do týmu," uvedl Holaň.

Svačina v této sezoně odehrál za Pardubice 28 zápasů s bilancí sedmi branek a pěti asistencí. Extraligový šampion v dresu Třince z ročníku 2018/19 doposud v nejvyšší soutěži nastoupil k 680 utkáním, ve kterých nasbíral 341 kanadských bodů.