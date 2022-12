Hokejový útočník Sedlák po konci v NHL zamířil do Pardubic

Pardubice - Hokejový útočník Lukáš Sedlák po konci v NHL podle očekávání zamířil do Pardubic, kde už před začátkem sezony podepsal kontrakt do roku 2025. Druhý tým extraligové tabulky oznámil příchod ofenzivní posily na klubovém webu.

Devětadvacetiletý Sedlák byl na působení v Pardubicích domluven před startem ročníku. V červnu ale účastník letošních olympijských her v Pekingu podepsal roční smlouvu s Coloradem a vrátil se do NHL, kde hrál už v letech 2016-2019 za Columbus. V dresu Avalanche však odehrál českobudějovický rodák jen tři zápasy bez bodového zisku a v říjnu se stěhoval do Philadelphie, kde se v minulých dnech dohodl na ukončení smlouvy.

"Byli jsme s Lukášem po jeho odchodu do NHL prakticky pořád v kontaktu, v posledních dnech nabrala komunikace na obrátkách. Pro mě osobně je to velký vánoční dárek fanouškům Dynama. Lukáš je extratřída a už se těším, až ho uvidíme na ledě v našem dresu," řekl majitel pardubického klubu Petr Dědek.

Sedlák byl v minulých třech letech oporou Čeljabinsku v KHL, kde působil také s brankářem Romanem Willem a útočníkem Tomášem Hykou, s nimiž se nyní opět sejde v Pardubicích. V dresu Dynama si účastník dvou juniorských mistrovství světa odbude extraligovou premiéru.

V této sezoně má Sedlák na kontě 30 odehraných zápasů, v dresu Flyers nasbíral osm bodů za tři góly a pět asistencí. Nejlepší ligu světa opouští s celkovou bilancí 192 utkání a 35 bodů (18+17), v roce 2016 získal s farmářským týmem Columbusu Calder Cup za výhru v nižší AHL.