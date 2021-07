Hokejový útočník Novotný v 37 letech ukončil hráčskou kariéru

Praha - Hokejový útočník Jiří Novotný se v sedmatřiceti letech rozhodl ukončit hráčskou kariéru. Mistr světa z roku 2010, který v uplynulé sezoně hrál ve švýcarském týmu Ambri-Piotta to potvrdil v rozhovoru pro deník Sport. Nyní bude působit jako hráčský agent ve společnosti Global Management Group.

"V hlavě mi to zrálo dlouho. Na konci sezony v Ambri jsem byl v podstatě rozhodnutý, pár lidí z mého nejbližšího okolí to vědělo, ale chtěl jsem si přece jen nechat určitou rezervu. Nechtěl jsem napodobit pár sportovců, kteří oznámili odchod ze scény a pak se vraceli. To není můj styl. Chtěl jsem si být definitivně jistý," uvedl Novotný.

Nepokračovat v kariéře se rozhodl i přesto, že o jeho služby stály extraligové České Budějovice. V jejich dresu vstoupil do "velkého" hokeje. Přemlouval jej i Milan Gulaš, jenž se do Motoru v létě vrátil z Plzně. "Jasně, Guli si přál, abych do toho s nimi šel. I Aleš Kotalík, který má v klubu slovo, do mě několik posledních let hučel, ať se vrátím do Budějic. S vedením jsem byl v kontaktu dlouhou dobu a vím, že by mě moji velcí kamarádi rádi tady viděli hrát, ovšem už to holt nedopadne," řekl.

O své budoucnosti má celkem jasno, již je domluvený na spolupráci s agenturou GMG, která jej zastupovala. "Hokej na profesionální úrovni už hrát nebudu. Startuje nová životní etapa, stal se ze mě agent. Získal jsem licenci pro švýcarský trh, kde bych měl operovat. Už jsem začal a cítím, jak mě nová práce naplňuje," dodal rodák z Pelhřimova.

Novotný má za sebou bohatou kariéru, ve které se prosadil v NHL, KHL, hrál v Česku i ve Švýcarsku. V elitní kanadsko-americké lize odehrál včetně play off 193 utkání za Buffalo, Washington a Columbus a nasbíral 51 bodů. V KHL oblékal dres Atlantu Mytišči, Barysu Astana, Lva Praha, Lokomotivu Jaroslavl, Traktoru Čeljabinsk a Lady Togliatti. Poslední tři sezony strávil v Ambri. V reprezentaci odehrál 151 zápasů, představil se na osmi světových šampionátech a olympijských hrách v Soči 2014. Vedle zlata z roku 2010 má i dva bronzy.