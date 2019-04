Ilustrační foto - Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Olomouc - HC Škoda Plzeň, 22. března 2019 v Olomouci. Aleš Jergl z Olomouce, autor vítězné branky.

Olomouc - Hokejový útočník Aleš Jergl končí angažmá v extraligové Olomouci. Hanáci potvrdili odchod člena elitní formace na oficiálním webu. Podle informací deníku Sport by měl Jergl zamířit do Hradce Králové.

"S Alešem jsme jednali o pokračování v klubu, na nové smlouvě jsme se ale bohužel nedomluvili," uvedl generální manažer klubu Erik Fürst na adresu čtyřiadvacetiletého hráče, který za Olomouc v extralize odehrál 146 zápasů s bilancí 25 branek a 24 asistencí.

Odchovanec Kroměříže má za sebou nejvydařenější sezonu v kariéře. Včetně play off nasbíral Jergl 31 bodů v 51 utkáních a pomohl týmu k přímému postupu do čtvrtfinále play off, v němž Olomouc prohrála 3:4 na zápasy s Plzní.