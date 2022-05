Hokejový útočník Jaškin o MS bojovat nebude, Arizona je proti

Praha - Hokejový útočník Dmitrij Jaškin se nezapojí do přípravy národního týmu před mistrovstvím světa ve Finsku a nebude bojovat o start na vrcholné akci sezony. Vedení Arizony, za kterou v NHL hrál, na doporučení klubových lékařů zrušilo souhlas se startem devětadvacetiletého hráče v reprezentaci. Jaškin vynechal většinu sezony kvůli zranění kolena.

"Dmitrij se sám moc chtěl poprat o nominaci na světový šampionát. I přestože od listopadového zranění nehrál soutěžní zápas, individuálně se připravoval a sám říkal, že už je stoprocentně připraven," uvedl generální manažer Petr Nedvěd.

Poté co Arizona původně s Jaškinovým startem souhlasila, byl hráč nominován na Švédské hry. "V pondělí nás ale zástupci Coyotes informovali, že na základě zdravotní prohlídky nakonec Dmitrijovi start na mistrovství neumožní. Pravidla NHL jsou v některých ohledech neúprosná a musíme je respektovat," dodal Nedvěd.

Odchovanec Vsetína se do tréninkového procesu zapojil v USA a připravoval se na ledě i v minulých dnech v Praze. "Trénuju už měsíc a půl. Ty první dny to samozřejmě úplně nejlehčí nebylo, ale každým dnem je to lepší a lepší. Posledních čtrnáct dní se cítím výborně, všechno drží, jak má. I proto jsem se rozhodl letět do Evropy a ukázat se," uvedl Jaškin v rozhovoru pro deník Sport.

Podle původních plánů měl ve středu s reprezentačním týmem odletět do Švédska na čtvrtý turnaj seriálu Euro Hockey Tour, kde chtěl přesvědčit trenéra Kariho Jalonena, aby jej na MS nominoval. Místo něj byl do týmu dodatečně povolán útočník Ondřej Beránek z Karlových Varů, který s národním týmem absolvoval doposud všechny přípravné kempy před MS.

Na šampionátu v Tampere a Helsinkách by se mohlo objevit šest hráčů z NHL. K týmu by se postupně měli připojit brankář Karel Vejmelka z Arizony, obránci Filip Hronek (Detroit) a Radim Šimek (San Jose) a útočníci Jakub Vrána (Detroit), Dominik Simon (Anaheim) a Tomáš Hertl (San Jose).