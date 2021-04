Hokejový útočník Jaškin je podle ruských médií blízko návratu do NHL

Moskva - Hokejový útočník Dmitrij Jaškin je podle informací ruských médií blízko návratu do NHL. Nejlepší střelec aktuální sezony KHL v dresu Dynama Moskva se podle některých zpráv dokonce již domluvil na spolupráci s Arizonou. Podle webu championat.ru jsou ve hře i další dva kluby, které mají o Jaškina zájem.

Osmadvacetiletý český reprezentant, který se narodil v Omsku, působil v NHL v letech 2013 až 2019. Před dvěma lety ale Jaškin podepsal smlouvu s Dynamem a zamířil do Ruska, kde se okamžitě zařadil mezi nejlepší útočníky. V první sezoně nastřílel včetně play off 34 branek, v aktuálním ročníku dal v základní části 38 gólů a dalších pět přidal v play off. Jako třetí český hokejista tak ovládl tabulku střelců soutěže.

Jaškin má s Dynamem smlouvu i pro příští sezonu, obsahuje však výstupní klauzuli pro NHL. Účastník dvou mistrovství světa a Světového poháru v kanadsko-americké soutěži odehrál více než 300 zápasů za St. Louis a Washington. Jaškin měl patřit i mezi klíčové postavy reprezentace na nadcházejícím mistrovství světa, trenérovi Filipu Pešánovi se ale ze zdravotních důvodů omluvil.