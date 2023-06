Hokejový útočník Chlapík se po roce v Ambri-Piottě vrátil do Sparty

Praha - Hokejový útočník Filip Chlapík se po roce ve švýcarském klubu Ambri-Piotta vrací do Sparty, s níž podepsal tříletou smlouvu. Pětadvacetiletý účastník nedávného mistrovství světa sice po loňském odchodu uzavřel s Ambi-Piottou dvouletý kontrakt, ale nakonec zvolil dřívější návrat. Se Spartou v sezoně 2021/22 získal Chlapík stříbro a v základní části byl nejproduktivnějším hráčem, nejlepším střelcem i nahrávačem.

"Spartu miluju a myšlenky na návrat jsem měl vždycky," řekl Chlapík klubovému webu. Pro Spartu, která skončila v minulém ročníku třetí v základní části, ale vypadla ve čtvrtfinále s mistrovským Třincem, je třetí posilou po útočníkovi Ondřeji Najmanovi z Mladé Boleslavi a kanadském obránci Aaronu Irvingovi z Davosu.

"Po odchodu Davida Tomáška přináší Filip Chlapík potřebnou kvalitu a kreativitu. Patří mezi českou špičku a věříme, že ve Spartě bude pokračovat ve skvělých výkonech," uvedl člen představenstva Tomáš Divíšek. Rovněž reprezentační útočník Tomášek zamířil do Färjestadu.

"Filip odešel teprve před rokem, ale už v uplynulé sezoně jsme byli v častém kontaktu. Víme, co od něj můžeme čekat. On sám má obrovskou touhu zažít ve Spartě úspěch," doplnil sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Chlapík si v uplynulé sezoně ve švýcarské lize připsal v 50 zápasech 37 bodů za 24 branek a 13 asistencí, za národní tým odehrál 19 utkání a nasbíral 13 bodů (5+8). Na MS, kde debutoval, stihl jen tři duely, protože se potýkal s následky zranění po zákroku slovenského obránce Patrika Kocha v úvodu turnaje.

V sezoně 2021/22 kraloval Chlapík extralize se 70 body, 31 góly i 39 asistencemi z 53 utkání základní části. V play off měl ze 16 startů bilanci 5+10. Předtím se přestavil v extralize jen ve třech utkáních předešlé sezony a skóroval jednou. Na kontě má i 57 utkání a 11 bodů (5+6) v NHL za Ottawu, která jej v roce 2015 draftovala ve 2. kole na 48. pozici. Převážně ale nastupoval v Belleville v nižší AHL. Ročník 2020/21 dohrál ve finském Pelicans Lahti.

"Sparta je evropský velkoklub s nejvyššími ambicemi. Těším se, že budu zase doma," řekl Chlapík. Doufá, že s ní naplní nejvyšší cíle. "Konec ve finále byl hodně hořký. Titul na Spartu patří a je to jedna z věcí, kterých bych chtěl moc dosáhnout. Získat titul pro Spartu mě strašně láká."

Pražané o jeho návrat stáli už na konci uplynulé sezony. "Máme malé miminko a další je už na cestě. Řešili jsme rodinnou situaci, já měl ale smlouvu na dva roky a byli se mnou spokojení. Bojovali jsme o play off a jakékoliv uvolnění tak nepřipadalo v úvahu," uvedl Chlapík.

Rodina a druhé dítě hrály v dřívějším konci angažmá ve Švýcarsku roli. "Narodí se přibližně za dva týdny. Moc se na to těším. Bude to trochu těžší než se starat o jediné dítě, ale s odstupem času to určitě bude super. Doma budeme mít k dispozici babičky a děti vyrostou v prostředí, kde to dobře známe," podotkl.

Ve Spartě působil pod koučem Miloslavem Hořavou, který se posunul do role asistenta nového trenéra Pavla Grosse. "Zatím jsem o něm slyšel jen samé dobré věci. Snad to bude dobře fungovat a budeme mít dobré výsledky. Pana Hořavu jsem zažil předtím, je to špičkový kouč," dodal Chlapík. Ambri-Piotta po jeho odchodu angažovala švédského útočníka Jakoba Lilju z Dynama Moskva z KHL.