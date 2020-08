Hokejový Triple Gold Club se letos nerozšíří

Edmonton/Toronto - Hokejový Triple Gold Club, společnost vítězů Stanleyova poháru a držitelů zlatých medailí z mistrovství světa i olympijských her, se letos nerozroste. Před obnovením sezony NHL a dohrávaným play off pro 24 klubů bylo na vstup do elitní společnosti šest kandidátů, ale už po 1. kole je jisté, že žádný z nich na pohár nedosáhne.

Chybějící prsten za triumf v nejlepší lize světa ke svým dosavadním úspěchům z mezinárodní scény nepřidají po vyřazení v kvalifikaci play off švédský gólman Henrik Lundqvist z New York Rangers, kanadský útočník Patrick Marleau z Pittsburghu ani jeho krajané - bek Dan Hamhuis s forvardem Mattem Duchenem z Nashvillu. Ve čtvrtfinále Východní konference skončil boj také pro ruského útočníka Ilju Kovalčuka z Washingtonu a kanadského zadáka Sheu Webera z Montrealu.

Jako 29. hráč vstoupil do Triple Gold Clubu loni v červnu kanadský obránce Jay Bouwmeester ze St. Louis. Mezi elitou je jedenáct Kanaďanů, devět Švédů, sedm Rusů a dva Češi - Jaromír Jágr a Jiří Šlégr, kteří se mezi držitele "zlatého hattricku" zařadili v roce 2005 po vítězství na mistrovství světa ve Vídni.

Jediným koučem zůstává Kanaďan Mike Babcock, který dovedl Kanadu k triumfu na MS v roce 2004 v Praze i na olympiádách v letech 2010 a 2014 a s Detroitem získal v roce 2008 Stanleyův pohár.

Přehled členů Triple Gold Clubu podle roku, kdy jej dovršili:

Hráči:

1994:

Tomas Jonsson (Švédsko/Islanders)

- MS 1991; SC 1982 a 1983; OH 1994

Hakan Loob (Švédsko/Calgary)

- MS 1987 a 1991; SC 1989; OH 1994

Mats Näslund (Švédsko/Montreal)

- MS 1991; SC 1986; OH 1994

1996:

Peter Forsberg (Švédsko/Colorado)

- MS 1992 a 1998; SC 1996 a 2001; OH 1994 a 2006

Valerij Kamenskij (SSSR/Colorado)

- MS 1986, 1989 a 1990; SC 1996; OH 1988

Alexej Gusarov (SSSR/Colorado)

- MS 1986, 1989 a 1990; SC 1996; OH 1988

1997:

Vjačeslav Fetisov (SSSR/Detroit)

- MS 1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 a 1990; SC 1997 a 1998; OH 1984 a 1988

Igor Larionov (SSSR/Detroit)

- MS 1982, 1983, 1986 a 1989; SC 1997, 1998 a 2002; OH 1984 a 1988

2000:

Alexandr Mogilnyj (SSSR/New Jersey)

- MS 1989; SC 2000; OH 1988

Vladimir Malachov (SSSR/New Jersey)

- MS 1990; SC 2000; OH 1992

2002:

Brendan Shanahan (Kanada/Detroit)

- MS 1994; SC 1997, 1998 a 2002; OH 2002

Joe Sakic (Kanada/Colorado)

- MS 1994; SC 1996 a 2001; OH 2002

Rob Blake (Kanada/Colorado)

- MS 1994 a 1997; SC 2001; OH 2002

2004:

Scott Niedermayer (Kanada/New Jersey, Anaheim)

- MS 2004; SC 1995, 2000, 2003 a 2007; OH 2002, 2010

2005:

Jaromír Jágr (ČR/Pittsburgh)

- MS 2005 a 2010; SC 1991 a 1992; OH 1998

Jiří Šlégr (ČR/Detroit)

- MS 2005; SC 2002; OH 1998

2006:

Nicklas Lidström (Švédsko/Detroit)

- MS 1991; SC 1997, 1998, 2002 a 2008; OH 2006

Fredrik Modin (Švédsko/Tampa Bay)

- MS 1998; SC 2004; OH 2006

2007:

Chris Pronger (Kanada/Anaheim)

- MS 1997; SC 2007; OH 2002, 2010

2008:

Niklas Kronwall (Švédsko/Detroit)

- MS 2006; SC 2008; OH 2006

Mikael Samuelsson (Švédsko/Detroit)

- MS 2006; SC 2008; OH 2006

Henrik Zetterberg (Švédsko/Detroit)

- MS 2006; SC 2008; OH 2006

2010:

Eric Staal (Kanada/Carolina):

- MS 2007; SC 2006; OH 2010

Jonathan Toews (Kanada/Chicago)

- MS 2007, SC 2010, 2013 a 2015, OH 2010 a 2014

2011:

Patrice Bergeron (Kanada/Boston):

- MS 2004, SC 2011, OH 2010 a 2014

2015:

Sidney Crosby (Kanada/Pittsburgh)

- MS 2015, SC 2009, 2016, 2017, OH 2010 a 2014

2016:

Corey Perry (Kanada/Anaheim)

- MS 2016, SC 2007, OH 2010 a 2014.

2018:

Pavel Dacjuk (Rusko/Detroit)

- MS 2012, SC 2002 a 2008, OH 2018.

2019

Jay Bouwmeester (Kanada/St. Louis)

- MS 2003 a 2004, SC 2019, OH 2014.

Trenér:

Mike Babcock (Kanada/Detroit):

- MS 2004; SC 2008; OH 2010 a 2014.