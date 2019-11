Hokejový Třinec bude v pátek slavit, na ledě se objeví legendy

Třinec - Výrazné postavy hokejového Třince a Vsetína z let minulých se v pátek představí na ledě Ocelářů, kde se uskuteční repríza finále extraligy z roku 1998. Exhibiční utkání bude zároveň součástí oslav 90 let od založení hokeje ve slezském městě.

"Takovou koncentraci hvězd třineckého hokeje na jednom místě už asi jen tak nezažijeme. Myslím si, že to bude okamžik, který se zapíše do dějin klubu," řekl tiskový mluvčí Třince Radim Sajbot.

V dresu domácího týmu by se měli představit Ľubomír Sekeráš, Jozef Daňo, Richard Král, Viktor Ujčík, Jan Peterek, Marek Zadina nebo Radovan Biegl. Za Vsetín mají hrát Roman Čechmánek, Antonín Stavjaňa, Jan Srdínko, Michal Broš, Radek Bělohlav, Jiří Dopita, Josef Beránek nebo Tomáš Kapusta.

"Chceme, aby akce byla důstojnou oslavou 90 let od založení hokeje v Třinci. Například na střídačce by se měl objevit trenér Alois Hadamczik, který Třinec vedl ve finále. Jako speciální host přiletí z Kanady i kapitán prvních třineckých mistrů Radek Bonk. Chceme, aby to byly narozeniny se vším všudy," uvedl Sajbot.

Před 21 lety finálovou sérii jednoznačně ovládl Vsetín, který vyhrál 3:0. "Není ale cílem, abychom jim vrátili porážku. Půjde hlavně o zábavu, chceme potěšit lidi pěknými akcemi. A je to i pro nás, sejdeme se stará parta. Známe se i s kluky ze Vsetína, s Bobem Stantienem jsem v pravidelném kontaktu. Jsem rád, že dost lidí přislíbilo účast, bude to krásné. Zahrajeme si, pokecáme, zavzpomínáme," řekl Daňo.

Konec minulého století budou připomínat i ceny v aréně. Vstupenky k sezení se prodávají za 60 korun, na stání za polovinu. Cena piva byla stanovena na 16 korun a klobásy na 20 korun. Roku 1998 bude odpovídat i hudební produkce.

"Připraveno je toho více. Neřeknu všechny body programu, ale v první přestávce odkryjeme životní příběh zakladatele klubu Boleslava Moravce. Na oslavě budou jeho vnuci. Ve druhé přestávce se na ledě objeví otevřený autobus s hráči, kteří letos vybojovali titul. Představíme knihu, kterou jsme k narozeninám připravili," uvedl Sajbot.