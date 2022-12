Hokejový svaz v minulosti nepracoval podle auditu hospodárně, řekl Hadamczik

Praha - Bývalé vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) a dceřiné společnosti Pro-Hockey podle forenzního auditu poradenských společností KPMG nepracovalo jako řádný hospodář. V létě zvolený svazový prezident Alois Hadamczik na dnešní tiskové konferenci poukázal na řadu pochybení při uzavírání smluv, trestní oznámení ale nechystá. Právní oddělení svazu bude nicméně ještě řešit, zda bude vzniklou škodu vymáhat. Některé případy jsou ale již promlčené. Bývalý šéf ČSLH Tomáš Král nechce zatím výsledky auditu komentovat. Jak sdělil ČTK, nedostal prostor, aby se mohl s jeho závěry seznámit.

Hadamczik poukázal s odkazem na audit například na investici 50 milionů korun do automatického obchodního systému společnosti WSM, která zkrachovala, ale ČSLH se nepřihlásil o možnou náhradu škody. Svaz se také nechoval ekonomicky při nákupu osobních automobilů a správě vozového parku, nákupu výstroje, nevýhodně uzavřel smlouvu o vzniku a umístění Síně slávy českého hokeje, docházelo k neoprávněnému využívání kreditních karet a v neposlední řadě byly nevýhodně uzavírány a upravovány marketingové smlouvy pro první ligu nebo reprezentaci. Výhodný podle něj nebyl ani projekt podpory Litoměřic v druhé nejvyšší soutěži.

"Tato firma (svaz) neměla žádná pravidla, kontrolní mechanismy a řídili to jedinci, kteří si dělali, co chtěli. Nedělala se žádná výběrová řízení, která by vedla k lepší hospodárnosti," konstatoval Hadamczik. V případě zmařené investice do podvodného projektu WSM podle něj svaz nedbal na upozornění České národní banky, která před podobnými transakcemi varovala.

Bývalý reprezentační kouč nechtěl konkrétně jmenovat zodpovědné osoby. Nepřímo ale označil svého předchůdce Tomáše Krále a generálního sekretáře Martina Urbana, jehož ve funkci od 1. ledna nahradí Jan Černý.

"Nikoho jmenovat nebudu. Kdybyste se mě ale zeptali, kdo za to teď zodpovídá, tak vám řeknu, že prezident a generální sekretář, tedy já a Honza Černý. A na vše musí dohlížet výkonný výbor," uvedl Hadamczik.

Podle něj ale členové výkonného výboru ČSLH v minulém volebním období neměli informace, co se na svazu děje. I proto chce ve spolupráci s KPMG na svazu výrazně zpřísnit kontrolní mechanismy.

Král v první reakci uvedl, že nemá problém se k závěrům auditu vyjádřit. "Ale pokud audit je, mám právo já i členové výkonného výboru se s ním seznámit a teprve pak se vyjadřovat. Pokud ale Alois Hadamczik udělá tiskovku o auditu v den, kdy s jeho závěry seznámí výkonný výbor, je to proti všem pravidlům. Jaký k tomu má důvod, to nevím, ale jestli má audit tisíc stran a píšou tam, že jsme ukradli miliardu, tak se s tím člověk musí nejdříve seznámit a v klidu si to projít," vysvětlil Král.

"Pravda je ale taková, že za naše období jsme na svaz přinesli dvě miliardy a novému prezidentovi jsem na svazovém účtu zanechal 306 milionů. Za rok a půl mají doma mistrovství světa a teď tam už půl roku počítají hokejky...," podivoval se Král. Uvedl, že svaz prováděl audit každý rok a využíval služeb daňových poradců. "Za všechny ty roky nebyl jediný problém," prohlásil Král.

"Já si myslím, že je to celé akce hodná Hadamczika. A udivuje mě, jak mu to někteří žerou. Typické pro jeho vyjadřování ale je, že on vždy řekne A, ale už zapomene říct B. Takže když se řekne, že jsem použil kreditku na nákupy v Pařížský, tak to bylo jen na nákupy, které se týkaly svazu. Musel bych být přece magor, abych to platil ze svého," doplnil Král.

Hadamczik na tiskové konferenci také oznámil, že svaz nebude pokračovat ve spolupráci se společností BPA, která se dosud starala o jeho marketingová práva. "Vše si budeme dělat sami. Už jsem mluvil se spoustou firem a cítím, že společnosti s námi chtějí spolupracovat," řekl Hadamczik.

Zároveň ale oznámil, že bude s BPA pokračovat v jednání, aby hokejovému svazu doplatila finance, o které ČSLH přišel nevýhodnými úpravami smluv. Škodu vyčíslil na 216 milionů korun.

"Máte smlouvu na plnění za 90 milionů a najednou k 31. květnu 2022 došlo ke smlouvě o snížení o 19 milionů. A my jako svaz jsme vždycky souhlasili," poukázal Hadamczik na jednu nevýhodnou úpravu.

Podobně jako Král také předsedkyně představenstva a generální ředitelka BPA Jana Obermajerová se nechtěla k závěrům auditu vyjádřit, protože jej společnost nemá k dispozici.

Konstatovala, že spolupráce BPA a reprezentace trvá už 15. sezonu. "Měsíc před zahájením reprezentační sezony 2008/2009 jsme byli požádáni o pomoc se zajištěním financí pro nadcházející období. Stabilizovali jsme za tuto dobu portfolio dlouhodobých partnerů a zajistili víc než jednu miliardu korun. Pro český lední hokej šlo o maximálně výhodnou a přínosnou spolupráci. Současnou situaci vnímáme jako pokračování boje o marketingová práva a dosažení vlivu na dění v hokeji, zvýrazněného blížícím se mistrovstvím světa 2024 v České republice," uvedla Obermajerová.

Trestní oznámení se Hadamczik nechystá podat i proto, že hospodaření svazu prošetřuje policie již na základě podnětu majitele extraligových Pardubic Petra Dědka. Zároveň ale nový šéf hokejového svazu zdůraznil, že podle auditu nebyly zneužity žádné státní dotace.