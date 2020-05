Hokejový obránce Výtisk bude v kariéře pokračovat v Litoměřicích

Litoměřice - Hokejový obránce Jan Výtisk, který na začátku května předčasně ukončil své angažmá v extraligových Vítkovicích, bude hrát za prvoligové Litoměřice. Osmatřicetiletý juniorský mistr světa, který získal s Libercem i extraligový titul, bude kapitánem Stadionu.

"Musím přiznat, že jsem se na začátku hodně bál, protože jsem si nedokázal představit, že bychom se mohli domluvit s tak kvalitním hráčem. Ekonomická otázka totiž vždycky hraje hodně důležitou roli. Nakonec jsem ale byl mile překvapen tím, že Honzu předložená nabídka od začátku zajímala. A to bylo podle mého na celém jednání rozhodující," uvedl předseda Litoměřic Daniel Sadil na klubovém webu.

Severočeský klub bude i v příští sezoně úzce spolupracovat s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) a budou v něm působit juniorští hráči, kteří by se měli představit na mistrovství světa do 20 let. I proto se na Výtiskovu angažmá podílel i svaz.

"S Honzou se dobře znám, a když jsme se spolu bavili, co a jak u něj bude dál, napadlo mě, jestli by neměl chuť se zapojit do svazového projektu. Ve svém věku už pomalu přemýšlí, co bude dělat po konci kariéry, a navíc si teď dělá trenérskou licenci, proto ho tato myšlenka zaujala. Slovo nakonec dalo slovo a já mám z jeho angažování velkou radost," uvedl prezident ČSLH Tomáš Král.

Ostravský rodák odehrál v extralize včetně play off 1057 zápasů, ve kterých vstřelil 40 branek a přidal 104 přihrávek. Hrál za Vítkovice, Spartu, Karlovy Vary, Plzeň, Třinec a Liberec. Vedle titulu získal i stříbro a dva bronzy.

"Slibuju si od něj především to, že bude kapitánem. Takového hráče jsme tu nikdy neměli. I když samozřejmě nechci opomenout Petera Jánského, který je také velmi zkušený a úspěšný. Honza Výtisk ale má ještě větší zkušenosti. Myslím, že bude nesmírně platný. Nejen na ledě, ale i v kabině. Bude to on, kdo bude radit mladým hráčům a půjde příkladem, aby talentovaní hokejisté měli motivaci a viděli, kam až to mohou z Litoměřic dotáhnout," dodal Sadil.