Hokejový obránce Buchtela podlehl ve 20 letech rakovině

Chomutov - Hokejový obránce Ondřej Buchtela zemřel. Dvacetiletý talent prohrál krátký boj s rakovinou. Bývalý reprezentant, jenž prošel všemi mládežnickými výběry, měl zhoubný nádor na srdci, který později zasáhl i obě plíce. O úmrtí informovala jeho přítelkyně na sociálních sítích.

Zprávu o vzácném typu rakoviny se Buchtela dozvěděl od lékařů 14. května. Přestože se chtěl poprat s osudem, naděje na uzdravení byly mizivé. "Byl to nejhorší den v mém životě. Pořádnou léčbu nemám, nikdo neví, co s tím. Sdělili mi, že je to na mně, že se můžu sám rozhodnout, jak a jestli chci pokračovat," přiznal později v rozhovoru pro iSport.cz.

Začátkem června Buchtela o vážné nemoci sám informoval veřejnost. Dočkal se ihned obrovské vlny podpory nejen z řad sportovců. Na transparentní účet nazvaný "Pomoc pro Ondru" přispěli například Jakub Voráček, David Krejčí, Tomáš Nosek, Petr Vampola a další. Prostřednictvím dražby se snažili pomoci také osobnosti jako Petr Čech, Dominik Hašek nebo Tomáš Plekanec. Částka na účtu vyšplhala přes 3,5 milionu korun.

"Život je občas nesmírně krutý," uvedl v tiskové zprávě prezident hokejového svazu Tomáš Král. "Vážné onemocnění, které u Ondřeje propuklo, vyvolalo obrovskou vlnu hokejové solidarity a z ohlasů, které jsme obdrželi, vím, že všichni na něj budeme vzpomínat jen v nejlepším. Jménem Českého hokeje chci vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině, nejbližším i kamarádům," dodal Král.

Rodák z Ústí nad Labem Buchtela působil od sezony 2013/14 v Chomutově. V dresu Pirátů také okusil extraligu, v níž odehrál 27 utkání a připsal si gól a nahrávku. Loni se přesunul do Liberce, místo dresu Bílých Tygrů ale hájil barvy jejich farmářského týmu. Za prvoligové Benátky nad Jizerou odehrál v poslední sezoně 57 utkání a nasbíral 25 bodů.