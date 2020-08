Hokejový brankář Bednář odchází z Varů do zámořské juniorky

Karlovy Vary - Hokejový brankář Jan Bednář opouští extraligové Karlovy Vary a bude chytat v kanadské juniorské soutěži QMJHL za tým Acadie-Bathurst Titan. Sedmnáctiletý talentovaný gólman byl členem seniorského týmu Energie předešlé dvě sezony.

"Do odletu do Kanady zatím zůstávám v Karlových Varech. Do zámoří bych se měl přesunout v nejbližší době, jak situace dovolí," uvedl Bednář na klubovém webu. Zámořská juniorská soutěž by měla začít 1. října.

Odchovanec Karlových Varů má na svém kontě 28 startů v nejvyšší soutěži. Letos Bednáře čeká draft do NHL, ve kterém by měl patřit mezi nejvýše postavené české hráče.

Po Bednářově odchodu budou v Karlových Varech jedničce Filipu Novotnému krýt záda Jakub Kašpar nebo Adam Horák.