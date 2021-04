Hokejovou reprezentaci zatím doplní pět poražených semifinalistů

Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 3. dubna 2021 v Třinci. Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička.

Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 3. dubna 2021 v Třinci. Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička. ČTK/Pryček Vladimír

Jindřichův Hradec - Hokejovou reprezentaci připravující se na mistrovství světa v Rize doplní v příští týdnu pět hráčů z týmů, které vypadly v semifinále play off extraligy. Na dalším srazu v Plzni se budou hlásit brankář Jan Růžička a útočníci Pavel Kousal s Ondřejem Najmanem z Mladé Boleslavi a dvojice David Němeček a David Tomášek ze Sparty. Národní tým dnes zahájil další část přípravy v Jindřichově Hradci. Trenér Filip Pešán měl k dispozici 29 hráčů, v úterý je doplní ještě obránce Jakub Galvas a útočník Šimon Stránský z finského Jukuritu Mikkeli.

"Jednáme s dalšími členy poražených semifinalistů, ale v současné chvíli máme potvrzený tento počet. V následujících dnech budeme vědět více. Někteří kluci si vzali čas na rozmyšlenou. Ne z důvodů jejich nálady, ale spíše z pohledu zranění a rodinné situace," řekl Pešán novinářům v on-line rozhovoru.

Velký zájem má zejména o kapitána Sparty Michala Řepíka, jenž po vyřazení v play off naznačoval, že na šampionát nepojede. "Michal mi řekl, že to letos nepůjde, ale to pro mě nebyla odpověď. Znovu jsem ho oslovil a Michal si vzal čas na rozhovor s rodinou. Má zájem reprezentovat, ale neviděl rodinu včetně potomka dlouhou dobu, Doufám, že se rozhodne přijmout nominaci a přijet," uvedl Pešán. Řepíkova kanadská manželka je i se synem v zámoří.

Národní tým čekají tento týden úvodní dva přípravné zápasy proti Rakousku. Nejprve se představí ve čtvrtek ve Vídni a poté v sobotu v Jindřichově Hradci. Po těchto utkáních Pešán z kádru vyřadí první hráče, podle jeho dnešního vyjádření by mělo skončit nejméně sedm hokejistů. I nadále chce, aby v přípravě bylo pět pětek.

Aktuální složení týmu:

Brankáři: Dominik Frodl (Plzeň), Milan Klouček (Pardubice), Roman Will (Čeljabinsk/KHL),

obránci: Michal Jordán, Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík, Andrej Šustr (oba Kunlun/KHL), Vojtěch Budík (Plzeň), Daniel Gazda (Zlín), Radim Šalda (Hradec Králové), Jan Ščotka (Litvínov), Libor Zábranský (Karlovy Vary), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL), Jakub Galvas (Mikkeli/Fin.)

útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Jakub Flek, Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary), Petr Kodýtek, Jakub Pour, Filip Suchý (všichni Plzeň), Luboš Horký, Tomáš Zohorna (oba Pardubice), Robin Hanzl, Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL), Matěj Blümel (Pardubice), Jan Dufek (Zlín), Karel Plášek (Kometa Brno, Marek Zachar (Hradec Králové), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL), Šimon Stránský (Mikkeli/Fin.).