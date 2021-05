Hokejovou reprezentaci opustili zraněný Galvas, Mašín a Šimon Stránský

Praha - Hokejovou reprezentaci dnes opustili útočník Šimon Stránský a obránci Dominik Mašín s Jakubem Galvasem, který vypadl ze hry o účast na mistrovství světa v Lotyšsku kvůli zlomené ruce. Dnešní trénink s týmem již naopak absolvovala další posila z NHL útočník Jakub Vrána.

Jednadvacetiletý Galvas, který před týdnem podepsal v NHL dvouletý nováčkovský kontrakt s Chicagem, po čtvrtečním utkání proti Švédsku (3:2 v prodloužení) zamířil na rentgenové vyšetření do nemocnice.

"Kuba Galvas si naneštěstí zlomil ruku. Je to škoda, ale je to tak," řekl dnes v on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra Martin Straka.

S mužstvem už je Vrána, který končil po výměně z Washingtonu základní část NHL v dresu Detroitu s dalšími členy současného reprezentačního výběru Filipem Hronkem a Filipem Zadinou. "Kuba byl s námi na ledě, do sobotního utkání však ještě nezasáhne," uvedl Straka.

Vedení národního týmu vyhlíží také příjezd kanonýra Dominika Kubalíka z Chicaga, který by se měl připojit dnes, nebo nejpozději v sobotu dopoledne. "Do zápasu ale nenastoupí ani on," řekl Straka.

Brzy se má k týmu připojit i obránce Lukáš Klok. Možnost startu finského šampiona s Lukko Rauma proti Rusku však zůstává ještě otevřená.