Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na MS útočník Červený

Plzeň - Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Rudolf Červený z finského Lahti. K týmu se připojí ve středu v Plzni a ve hře je i možnost, že by se tento týden představil v přípravných zápasech proti Německu. Obránce Libor Šulák z Oulu, který bude s mužstvem trénovat poprvé dnes, v Norimberku hrát ve čtvrtek ani v neděli ještě nebude.

Vedle Červeného v Lahti po prohře ve čtvrtfinále play off skončili i brankář Patrik Bartošák a další útočník Filip Chlapík, jejich zapojení do přípravy na šampionát ale jisté není. "S Patrikem je v kontaktu (trenér brankářů) Zdeněk Orct. Budou spolu mluvit ještě dnes a uvidíme, co z toho vyplyne," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček v on-line rozhovoru novinářům. Podobná situace je podle něj i u Chlapíka.

Trenérský štáb reprezentace zvažuje i pozvánky pro zástupce finalistů extraligy, kteří dohráli v pondělí. "Domluvili jsme se, že jim dáme dva tři dny volno, abychom je nehonili. Samozřejmě, že nějaká jména máme v hlavě. Spíše to ale bude o osobní konverzaci s nimi, než vyjdeme ven se jmény. Musíme zjistit, jak na tom vůbec jsou zdravotně, a chceme jim taky dát čas na odpočinek," řekl Špaček. Nominovaní hráči by se podle něj měli k týmu připojit nejpozději začátkem příštího týdne před startem dalšího přípravného bloku v Praze.

Bývalý vynikající obránce momentálně nechtěl specifikovat, o kolik hráčů z Třince a Liberce reprezentační trenéři stojí. "Počet se nedá specifikovat. Jsou tam jména, která se již objevovala v Euro Hockey Tour, a jsou tam i jména, která vyskočila a kluci hráli výborně. Je to doplňování týmu a samozřejmě koukáme i na další ligy, jak se vyvíjí třeba NHL. Musíme tým doplňovat vhodnými jmény a malovat si to k mistrovství," podotkl Špaček.

Šanci by mohli dostat například třinečtí David Musil, Matěj Stránský a Michael Špaček nebo Ondřej Vitásek, Ronald Knot, Radan Lenc či Adam Musil z Liberce. Nejproduktivnějšího hráče play off Michala Birnera, který se v únoru vrátil do národního týmu po téměř třech letech, zřejmě ze hry vyřadí zranění. Opora Bílých Tygrů vynechala i poslední finálový duel.

"Bude to spíše v jednotkách, Určitě nechceme měnit celý mančaft. Další hráči nám hrají ve Finsku, další máme ve Švýcarsku. Určitě se to ale bude odvíjet od toho, jak dopadne NHL," řekl Špaček, Ze zámoří by totiž hlavní kouč Filip Pešán se spolupracovníky rád získal například z Detroitu Filipa Hronka, Jakuba Vránu a Filipa Zadinu, ze San Jose obránce Radima Šimka, z Chicaga střelce Dominika Kubalíka a ve hře jsou i další jména. Mimo pozice play off je například i Philadelphia s Jakubem Voráčkem.