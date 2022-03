Hokejového SP by se v roce 2024 měly účastnit jen reprezentační týmy

New York - Na hokejovém Světovém poháru v roce 2024 by měly startovat pouze reprezentační výběry jednotlivých zemí. Zástupce komisionáře NHL Bill Daly uvedl, že organizátoři tentokrát neplánují, že by účastníkem turnaje byl stejně jako v roce 2016 výběr Severní Ameriky složený s hráčů do 23 let a výběr Evropy, který tvořili hráči osmi zemí.

Podle Darrena Dregera z kanadského televizní stanice TSN vedení NHL diskutuje s hráčskou asociací NHLPA, Mezinárodní hokejovou federací a jednotlivými národními federacemi o způsobu, jak určit účastníky turnaje. Ve hře je údajně kvalifikační turnaj pro evropské týmy, který by se konal v srpnu příštího roku.

"S největší pravděpodobností se na Světovém poháru představí osm týmů. Kanada, USA a šest evropských zástupců. Samozřejmě se musí rozhodnout o Rusku," uvedl Dreger. Rusko je momentálně po vojenském útoku na Ukrajinu vyřazeno ze všech mezinárodních hokejových akcí.

V roce 2016 se Světového poháru vedle Kanady, USA, výběru Severní Ameriky do 23 let a výběru Evropy zúčastnily ještě reprezentace Ruska, Švédska, Finska a Česka. Z vítězství se před šesti lety radovala Kanada, která porazila ve finále výběr Evropy 2:0 na zápasy. Český tým skončil třetí v základní skupině a do play off nepostoupil.