Hokejové Vítkovice se dohodly s hráči na snížení platů o polovinu

Ostrava - Vedení hokejových Vítkovic se domluvilo při pandemii koronaviru s hráči na snížení březnových a dubnových výplat o padesát procent a se všemi zaměstnanci o 40 procent z dubnového příjmu. Jaká budou opatření v předposledním týmu uplynulého ročníku extraligy od 1. května, bude ostravský klub teprve řešit.

"Každý z nás dennodenně vidí, jak se vyvíjí současná situace ve světě, v Evropě, v Česku, v Ostravě. Současná krize má velice negativní dopad na ekonomické prostředí u nás a tím se přímo neblaze dotýká i dění v našem hokejovém klubu," uvedl na klubovém webu majitel Vítkovic Aleš Pavlík.

"Profesionální sport, jehož je HC Vítkovice Ridera součástí, je vždy odkázán na kondici místní ekonomiky a společností a firem, které se rozhodly podpořit náš milovaný klub. S ohledem na to a v zájmu zachování ekonomické a finanční rovnováhy našeho vítkovického klubu v současné krizové situaci jsme, bohužel, byli nuceni přistoupit k úsporným opatřením," podotkl Pavlík.

Potěšilo jej, že došlo v klubu k dohodě. "Domluvili jsme se s našimi hráči i se všemi zaměstnanci na snížení platů a já bych chtěl osobně takto všem poděkovat za vstřícnost a pochopení a přistoupení na podmínky tohoto krizového opatření. Velice oceňuji jejich přístup a loajalitu v této těžké době," prohlásil Pavlík.

Po úspěšném boji o záchranu na ledě nyní čeká klub další. "Bohužel žijeme v těžké době, která si taková opatření žádá. Není to snadné pro nikoho, ani příjemné. Ale všichni chápeme, že je potřeba se nyní uskromnit v zájmu pomoci našemu klubu, v zájmu zachování ekonomicky stabilních Vítkovic. Takže jsme na úsporná opatření i my hráči přistoupili," prohlásil vítkovický kapitán Jan Výtisk.

"Moc dobře každý z nás ví, že se v těchto dnech nesnižují platy jen nám, ale zažívají to ve svých zaměstnáních i naši fanoušci. Příjemné to není, ale věříme, že to všichni společně co nejrychleji přečkáme a znovu se nám všem bude dařit," dodal Výtisk.

Vítkovice informovaly oficiálně o dohodě na snížení příjmů jako třetí extraligový klub po Kometě Brno a Liberci.