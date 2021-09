Hokejové Pardubice touží ukončit období nezdarů a zaútočit na medaili

Pardubice - Hokejisté Pardubic chtějí v nové sezoně opět čeřit vody v nejvyšších patrech extraligy, jak tomu bývalo v minulosti. Od posledního titulu v roce 2012 uběhlo už devět ročníků a nejlepším výsledkem Východočechů bylo za tu dobu čtvrtfinále. Většinový vlastník Dynama Petr Dědek je přesvědčený o tom, že tradiční klub je po odmlce pro hráče zase atraktivní destinací.

Pardubičtí si vyzkoušeli během minulého ročníku pobyt na dně extraligové tabulky, po nástupu kouče Richarda Krále na střídačku však dotáhli sezonu až do čtvrtfinále, v němž podlehli Mladé Boleslavi. I s ohledem na posílení mužstva během léta pomýšlí nyní přece jen o něco výše.

"Máme za sebou velmi kvalitní přípravu, se zápasy a výsledky jsme spokojení. Mužstvo už bylo - na rozdíl od loňska - doplněné podle našich představ. Ještě jsme chtěli tým doplnit o jednoho útočníka, ale netlačili jsme na to za každou cenu. Věřím, že pokud se někdo vhodný naskytne, jsme připravení a sáhneme po něm. Myslím, že Pardubice už jsou zase dobrou hokejovou adresou," řekl Dědek na dnešní tiskové konferenci v Pardubicích.

"Věříme, že tým má sílu a bude patřit k favoritům. Naším jasným cílem je nejprve čtyřka a pak medaile. I když po ní touží asi každý, cokoli jiného bude pro mě neúspěch," prohlásil Dědek. Mezi hlavní favority počítá Třinec, Spartu a Liberec, tedy týmy z medailových pozic minulé sezony. "Věřím, že tam v té nejlepší čtyřce nahradíme třeba Mladou Boleslav. A také doufám, že se nám bude dařit hlavně proti Hradci Králové, abychom ta derby převrátili na naši stranu," přál si Dědek.

Pardubičtí mají za sebou výsledkově velmi povedenou přípravu. Z deseti utkání pouze dvakrát prohráli, navíc jen jednou v základní hrací době. "Vnímáme dobře, že příprava se nám podařila herně i výsledkově. V kabině si vše sedlo, jak má. Osobně z toho mám velmi dobrý pocit. Teď jen doufám, že si to přeneseme do té sezony a třeba to ještě o něco vylepšíme," prohlásil obránce Jakub Nakládal, jenž v kabině obhájil pozici kapitána.

"Všichni také velice kladně vnímáme návrat diváků do hledišť a znamená to pro nás hrozně moc, protože jsme na to zvyklí z celé kariéry. Je to obrovský rozdíl, když máte v ochozech osm devět tisícovek diváků, než když je tam prázdno, atmosféra je pak úplně jiná. Myslím, že všichni ve městě jsou na to natěšení," doplnil Nakládal.

Sílu týmu prověří velmi dobře hned úvodní extraligová kola. V pátek přivítají Pardubičtí Plzeň, v neděli se představí v Mladé Boleslavi a v úterý hostí Spartu. "V přípravě jsme mohli vyzkoušet různé styly hry, různé formace. Ze začátku nás teď ale čekají těžcí soupeři, kteří budou kvalitou ještě o něco výše," zdůraznil trenér Richard Král.

"Složení týmu je pro nás jinak jasné, jen nám do sestavy lehce zasáhla některá zranění. Momentálně se léčí Patrik Poulíček, o jehož startu v prvním utkání se rozhodne zítra. Jediný Denis Kusý je zraněn dlouhodobě. Do pátečního zápasu nastoupí jako jednička Dominik Frodl, ale v sezoně se budou s Milanem Kloučkem určitě nějakým způsobem střídat," nastínil Král.

S mužstvem touží hrát aktivní hokej. "Chceme hlavně tvořit hru a diktovat tempo, být aktivní a hodně bruslit, držet se na kotouči v útočném pásmu. Nechceme čekat někde ve středním pásmu, co s námi soupeř provede," prohlásil Král.

Rozpočet Dynama na sezonu je 150 milionů korun. "Je tedy velmi obdobný jako v minulé sezoně, na tom se nic nemění, přestože ta minulá sezona byla samozřejmě kvůli covidu a výpadkům ze vstupného ztrátová," uvedl Dědek.