Hokejové Pardubice touží speciální sezonu oslavit mistrovským titulem

Pardubice - Hokejisté Pardubic mají před sebou mimořádnou sezonu, během níž bude klub slavit sto let od založení. Dynamo v jejím průběhu chystá řadu akcí, nejvíce ale touží slavit výkony hvězdami posíleného mužstva na ledě a naplnit tak ambice Východočechů v podobě mistrovského titulu. Na vrchol má tým dovést kouč Radim Rulík, jenž však nabádá k pokoře

Pardubičtí jsou spolu s pražskou Spartou hlavními favority na zlato. Už v minulém ročníku měli patřit mezi aspiranty na nejvyšší mety, jenže realita byla nakonec jiná. Po pátém místě v základní části nezvládlo Dynamo už čtvrtfinálovou sérii s Českými Budějovicemi. Právě přes čtvrtfinále nedokázali Východočeši projít už 10 let. Naposledy se jim to podařilo v roce 2012, kdy vybojovali šestý domácí titul.

"Sezona začíná a já se na ni moc těším. Vzhledem k tomu, že máme sté výročí, bude to jedna akce za druhou. Snad se nám budou vyhýbat zranění a budeme se pohybovat na špičce," uvedl na dnešní tiskové konferenci v Pardubicích majitel klubu Petr Dědek.

"Byl bych rád, kdybychom dobře začali, ale sezona je dlouhá. Myslím si, že trenéři mají strategii dobře rozmyšlenou. Mají to v rukách oni a všichni ví, co od sezony očekáváme a proč tady jsme. Budou mít klid na práci. Nebudeme jim vyčítat, pokud nebudeme mít po třech zápasech na kontě devět bodů," ujistil Dědek.

Do kádru, který povedou spolu s Rulíkem asistenti Richard Král a Marek Zadina, přibyly přes léto výrazné osobnosti s reprezentačními zkušenostmi. Do klubu přišli brankář Roman Will, obránci Tomáš Dvořák, Peter Čerešňák a David Musil a útočníci Tomáš Hyka, Lukáš Radil a Tomáš Zohorna. Z hostování v Českých Budějovicích se vrátil bek Martin Bučko.

Zkušený kouč Rulík je rád za možnost vést tak silný tým, nezříká se role favorita, ale zároveň se drží při zemi. "Do ligy přišlo sto nových hráčů a bude úplně jiná, než byla. Nějaké papírové předpoklady vůbec neexistují. Média tlačí Pardubice do něčeho, do čeho je tlačeno osm týmů v lize: Sparta, Třinec, Brno, Liberec, mohl bych pokračovat dál. Jsme v maximální pokoře, protože nejsme jediný tým, jenž posílil. Konkurence nelenila a posílila zrovna tak. Bude to od prvního do posledního zápasu bitva o milimetrech. Kdo si tohle neuvědomuje, tak na to velmi rychle přijde," prohlásil Rulík.

Během přípravy tým uspěl v pěti ze sedmi utkání. Vyhrál Dolomiten Cup, jediným jeho přemožitelem byla v obou případech jen velmi těsně Mladá Boleslav, shodou okolností klub, kde Rulík působil na klubové úrovni naposledy před příchodem do Pardubic.

"Nedělali jsme přípravu dlouhou, začali jsme naostro začátkem srpna. Tréninky byly intenzivní a já věřím, že nám to do sezony pomůže. Všichni hráči ukázali velkou snahu, bohužel jsme měli nějaká zranění a teď před ligou ještě pořádně nevíme, s jakou sestavou v pátek nastoupíme," připustil Rulík.

Výsledkům v přípravě velkou váhu nepřikládá. "Příprava je dobrá, když se vše neprohraje. A není dobrá, když se vše vyhraje. Má to být tak půl na půl. Až liga nám ukáže, jak je na tom mužstvo doopravdy. V přípravě se jede hodně na objem, hráči mají do zápasů často těžké nohy, naproti tomu v lize děláte všechno pro to, aby hráči měli lehké nohy, co nejvíce energie a aby předvedli úplně jiný výkon," vysvětlil.

Zásadní novinkou pro nový ročník byl vznik B-týmu po získání prvoligové licence. Pardubické "béčko" bude hrát v nedaleké Chrudimi a v roli sportovního manažera se bude o tým starat bývalý útočník a mistr světa Tomáš Rolinek.

"Tým jsme složili tak, aby tam byly zkušenosti i dravé mládí. Chtěli jsme převážně naše pardubické hráče, aby se obehrávali. Hlavní osobou, která rozhoduje o spoustě věcí, je Radim Rulík. Filozofie je jasná - kluci si musí svými výkony říct o to, aby dostali šanci v 'áčku'. Chceme, aby byli vždy stoprocentně připraveni a mohli v prvním týmu zaskočit, když bude potřeba. Konkurence bude velká. Uvidíme, co nám sezona přinese," řekl Rolinek.

Přesný rozpočet na sezonu majitel klubu neprozradil, byť hodně naznačil. "Rozpočet je i s ohledem na zřizování B-týmu vyšší než v předchozích ročnících," připustil Dědek. Do předchozí sezony vstupoval klub s rozpočtem ve výši 150 milionů korun.

Do nové extraligové sezony vstoupí Dynamo v pátek utkáním na ledě Kladna.