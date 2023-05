Hokejové Pardubice potvrdily odchod trenéra Rulíka

Pardubice - Hokejisty extraligových Pardubic již nepovede jako hlavní trenér Radim Rulík. Dynamo na svém oficiálním webu potvrdilo, že sedmapadesátiletý kouč po roce v klubu končí. Podle neoficiálních informací by jej měl nahradit Václav Varaďa, což Východočeši nekomentovali.

"Chci poděkovat Radimu Rulíkovi za práci pro Dynamo. Pod jeho vedením se do Pardubic vrátila extraligová medaile. Jdeme dál a přejeme Radimovi úspěch v další práci," uvedl majitel klubu Petr Dědek na webu.

Rulík přišel do Pardubic před rokem z Mladé Boleslavi, odkud jej Východočeši museli vyplatit, a jeho úkolem bylo dovést tým k úspěchu v play off. Dynamo, slavící letos sto let od založení klubu, vyhrálo základní část, v semifinále však prohrálo s Třincem 3:4 na zápasy.

Zkušený kouč, který měl smlouvu i na příští sezonu, vedl Dynamo v 63 soutěžních zápasech a 44 z nich tým vyhrál. Třinácti výhrami v řadě vytvořil klubový rekord a vyrovnal extraligové maximum. Na přelomu roku Rulík vedl juniorskou reprezentaci na mistrovství světa v Halifaxu, na kterém Česko získalo stříbrné medaile.