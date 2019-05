Hokejové MS v roce 2024 se bude konat v České republice

Bratislava - Hokejové mistrovství světa v roce 2024 se uskuteční v České republice, dějišti budou Praha a Ostrava. O rok dříve se bude hrát světový šampionát v Rusku v Petrohradu a v roce 2025 se uskuteční ve Švédsku a Dánsku. Potvrdil to kongres Mezinárodní hokejové federace v dějišti probíhajícího MS v Bratislavě.

Do Česka se vrátí vrcholný turnaj po devíti letech, v roce 2015 byl rovněž v Praze a Ostravě a tehdy vytvořil rekord v návštěvnosti s 741.690 diváky. Na českém území se světová elita představí pojedenácté v historii.

Na tomto scénáři rozdělení se dohodli zástupci České republiky, Ruska a Švédska před více než rokem a po zářijovém kongresu na Maltě bylo jasné, že ho kongres v Bratislavě už jen potvrdí. "Byla to formalita," řekl generální sekretář Českého hokeje Martin Urban českým novinářům.

Samostatná Česká republika bude hostit světový šampionát potřetí. I v roce 2004 se hrálo v Praze a Ostravě. S oběma městy kandidoval Český hokej také pro rok 2024, ve hře je ale místo Ostravy i varianta s Brnem.

"My můžeme kandidovat jenom to, co stojí. To znamená Praha a Ostrava. Jestliže v Brně vyroste nová hala do té doby, tak my v Českém hokeji se budeme muset rozhodnout, jestli to bude Ostrava, nebo Brno," uvedl Urban.

"Praha musí být z ekonomického důvodu jednoznačně, protože se jedná o kapacitu haly a o ekonomiku celého mistrovství. Potom se tyto věci dají řešit na IIHF, máme dost času, takže uvidíme," řekl Urban. Zisk šampionátu v roce 2015 v pražské O2 areně a ostravské ČEZ Aréně (nyní Ostravar Areně) dosáhl 450 milionů korun před zdaněním.

Novou halu v Brně by Urban přivítal. "Osobně mám zájem na tom, aby v Brně byla nová hala pro přibližně 12 tisíc diváků, na tom má asi zájem každý. Ale uvidíme, my nebudeme investorem," doplnil.

Původně svaz uvažoval o kandidatuře už pro rok 2023, ale nakonec bylo jediným kandidátem na tento termín Rusko. Urban neprozradil proč. "Na to se mě zeptejte v srpnu. Takhle jsme se domluvili. Máme smlouvu," uvedl.

V roce 2023 bude hostit šampionát Petrohrad. Jedna ze skupin se bude hrát v nové hale plánované pro 21.500 až 23.000 diváků. Druhý dějištěm bude současný Ledový palác pro 12.300 příznivců. Rusové budou mít šanci zaútočit na současný divácký rekord z roku 2015 z Česka.

"Není pochyb, že budou arény pro mistrovství světa v roce 2023 vyprodané. Chceme udělat šampionát jedním z nejlepších v historii," uvedl prezident Ruské hokejové federace Vladislav Treťjak.

Na rok 2025 dosud kandidovalo Švédsko samo. Nakonec turnaj uspořádá s Dánskem, kde se MS konalo v Kodani a Herningu loni premiérově. "Toto ale není schváleno IIHF. Bude to projednávat podzimní kongres, pokud přijde návrh, aby spoluorganizovali šampionát Švédové s Dány," upozornil Urban.

Dosud byla rozdělena pořadatelství šampionátů do roku 2022. Příští rok budou hostit MS švýcarská města Curych a Lausanne, v roce 2021 se turnaj uskuteční v běloruském Minsku a lotyšské metropoli Rize a o rok později ve Finsku v Helsinkách a Tampere.

Přiděleno bylo také mistrovství světa hráčů do 18 let v příštím roce. Spojené státy americké jej budou hostit v Plymouthu a Ann Arboru poblíž Detroitu. Rozpis bude jasný v září. Skupinu A divize I seniorského šampionátu bude hostit Slovinsko v Lublani od 24. do 30. dubna 2020.