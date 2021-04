Hokejové kluby chtějí i nadále marketingově spolupracovat s BPA

Praha - Kluby hokejové extraligy chtějí i nadále spolupracovat s agenturou BPA sport marketing, která je výhradním držitelem práv na nejvyšší soutěž. Valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) rozhodla, že zástupci klubů preferují nabídku BPA před návrhem společnosti Relmost, za kterou stojí majitel Dynama Pardubice Petr Dědek.

Manažeři extraligových klubů dnes pověřili představenstvo APK LH, aby začalo jednat s BPA o podmínkách nové smlouvy, která by platila od sezony 2023/24. Současný kontrakt platí ještě pro příští dvě sezony. "Výsledkem těchto jednání by měl být návrh smlouvy, na jehož základě by APK LH dočasně postoupila na uvedenou obchodní společnost vybraná marketingová práva," uvedla asociace v tiskové zprávě.

BPA, která je i výhradním partnerem Českého svazu ledního hokeje, spolupracuje s extraligou již sedmadvacátou sezonu. Nabídka Relmostu byla pro kluby ekonomicky zajímavější, přesto se rozhodly pro pokračování s BPA. Podle informací deníku Sport nabízel Dědek klubům vyšší podpisový bonus i vyšší roční plnění. V případě pětileté smlouvy byl rozdíl 18 milionů korun, při desetileté smlouvě činil 19 milionů. Mírně odlišné však bylo i reklamní plnění. Oproti předešlé smlouvě by si však kluby měly polepšit i s BPA, rozdíl by měl být u pětileté smlouvy necelých pět milionů ročně pro každý klub.

"Jsme rádi, že APK upřednostnila naši nabídku a děkujeme za důvěru," řekla ČTK ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová. "Navýšit podmínky v ekonomické situaci, ve které se celospolečensky nacházíme, je těžké. Hledíme s nadějí kupředu a věříme, že během dvou sezon se všichni srovnáme a budeme mít zase plné stadiony," doplnila Obermajerová, podle které kluby preferují pětiletou smlouvu. "A my s tím nemáme problém," dodala.