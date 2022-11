Hokejová Sparta potvrdila příchod švédského trenéra Wallsona

Praha - Hokejisty extraligové Sparty povede s Miloslavem Hořavou švédský kouč Hans Wallson, který dovedl Skellefteu ke dvěma mistrovským titulům. Šestapadesátiletý trenér se k týmu připojil dnes a stejně jako Hořava by na střídačce Pražanů měl působit minimálně do konce příští sezony.

"Hans Wallson je nesmírně kvalitní a zkušený trenér. Navíc vítězný typ. Do finále se Skellefteou se probojoval i poté, co mu z týmu po úspěchu odešlo dvanáct hráčů do zahraničí. To není náhoda," uvedl sportovní ředitel Petr Ton na klubovém webu.

Wallson, jenž se měl podle původních plánů ke Spartě připojit v pondělí, do Prahy přiletěl v noci na dnešek. Skellefteu vedl v letech 2013 až 2016 a vždy s týmem postoupil do finále play off. Trénoval i Curych ve švýcarské nejvyšší soutěži a naposledy působil v týmu Björklöven ve druhé švédské lize.

"Bylo by skvělé, kdyby Hans dokázal do naší hry implementovat prvky právě ze Švédska. Vždyť právě švédské týmy patří mezi nejlepší týmy v Evropě, stejně tak švédská reprezentace," přál si Ton.

Trojnásobného trenéra roku ve Švédsku si jako svého nejbližšího spolupracovníka vybral sám Hořava. První volbou byl přitom Josef Jandač, se kterým vedl Spartu i v minulé sezoně. Bývalý reprezentační kouč ale nabídku vrátit se po krátké přestávce do pražského klubu odmítl.

"Miloš Hořava byl u všech úspěchů Sparty v posledních třech sezonách. Vyhrál základní část, dosáhli jsme s ním na bronz i stříbro. Pokračujeme ve fungující koncepci s týmem, který je složený s vidinou dosáhnout na úspěch," uvedl Ton.

Sparta změnila složení realizačního týmu krátce před nedávnou reprezentační přestávkou, kdy byli odvoláni Pavel Patera s asistentem Patrikem Martincem. Proti Pardubicím i po pauze proti Třinci vedli tým Ton, manažer Jaroslav Hlinka a trenér dorostu František Ptáček.

Hořava zažil obnovenou premiéru na střídačce Sparty v pátek v Karlových Varech, kde Pražané vyhráli 5:1 a ukončili sérii šesti porážek. Společně s Wallsonem povedou Spartu poprvé v pátek proti Liberci.