Hokejová Sparta chce vylepšit výsledky z minulé sezony, cílem je titul

Praha - S cílem vylepšit výsledky oproti minulé sezoně vstoupí do nového extraligového ročníku hokejisté Sparty. Pražané v dubnu prohráli až ve finále play off s Třincem, tentokráte by sezonu chtěli zakončit vítězstvím a ziskem mistrovského titulu.

"Nezříkáme se role, která je pro Spartu historicky daná. Poslední roky jsme vždy došli o kousek výš. Loni jsme skončili až ve finále, kde jsme ve všech zápasech vyprodali O2 arenu. Chceme být jedním z favoritů na titul a stále se zlepšovat," uvedla generální manažerka Barbora Snopková Haberová na klubovém webu. Sparta obsadila v sezoně 2020/21 třetí místo, v sezoně 2021/22 byla druhá.

Pražané v létě výrazně obměnili kádr. Odešli brankáři Matěj Machovský a Július Hudáček, obránci Tomáš Pavelka, Tomáš Dvořák, Maxim Matuškin a útočníci Filip Chlapík, Tomáš Šmerha, Jakub Strnad, Zdeněk Doležal a Gennadij Stoljarov. Na jejich místa přišli Jakub Kovář, Josef Kořenář, Jakub Krejčík, Michael Krutil, Dominik Simon, Gustaf Thorell a Ostap Safin. Sparta má také nové trenéry, Josefa Jandače a Miloslava Hořavu nahradil Pavel Patera, se kterým mužstvo vede Patrik Martinec.

"V útoku i brankovišti máme velice silnou konkurenci. Rádi bychom přivedli ještě jednoho obránce," uvedl sportovní ředitel Petr Ton. Hodně si Pražané slibují od Simona, jenž se do mateřského klubu vrátil z NHL. "Hráčů, jako je on, v extralize moc není. Slibujeme si od něj samozřejmě produktivitu, ale víme, že přínos pro tým bude mít ve spoustě herních oblastí," podotkl Ton. Sparta mohla angažovat Simona i proto, že získala nového generálního partnera, kterým se stala sázková kancelář Fortuna.

V přípravě odehrála Sparta včetně Ligy mistrů devět zápasů a čtyřikrát zvítězila. Tři nezdary si připsala v září v LM. "Příprava splnila svůj účel. Někteří hráči se museli potýkat s nemocí či zraněním, což je ale u každého týmu stejné. V posledních zápasech Ligy mistrů se vykrystalizovala sestava pro extraligu, která je pro nás samozřejmě ze všech soutěží nejdůležitější," uvedl Patera.

Podle nových trenérů se Pražané v extralize chtějí prezentovat "poctivým" hokejem. "U kterého budou fanoušci vědět, že každý hráč odevzdal na ledě maximum. Věřím, že když se nám to podaří, máme dostatečnou kvalitu, abychom vyhrávali. Musíme ale začít od maximálního přístupu každého jednotlivce," řekl Martinec. "Když budeme hrát poctivě ve všech pásmech, kvalita se projeví. Když nebudeme poctiví, zápasy budou jako na houpačce, což samozřejmě nechceme," dodal Patera.