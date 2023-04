Hokejová reprezentace se v přípravě na MS představí poprvé doma, hostí Slovensko

Ostrava - Česká hokejová reprezentace se poprvé ve finální přípravě na mistrovství světa v Rize a Tampere představí doma a v duelech Euro Hockey Challenge se utká ve čtvrtek a v pátek od 17:10 dvakrát se Slovenskem. Národní tým se vrací po roce do Ostravy, kde loni v generálce na šampionát ve Finsku ovládl České hokejové hry. Tentokrát se ale nebude hrát v domovské hale extraligových Vítkovic Ostravar Aréně, ale na stadionu prvoligové Poruby v RT Torax Aréně.

"Je skvělé být zase tady. Myslím, že hokejoví fanoušci musí být šťastní, jakou měly Vítkovice skvělou sezonu. A teď jsme tady jako nároďák. Pamatuji si, jak jsme tady hráli minulý rok, a máme skvělé vzpomínky. Teď budeme na jiném stadionu, ale podpora bude určitě skvělá," řekl trenér českého týmu Kari Jalonen, který loni dovedl své svěřence na MS k bronzu, jímž skončilo deset let trvající čekání na medaili na velké mezinárodní akci.

Jalonenův výběr začal v Ostravě druhý týden přípravy na MS a má za sebou první dva zápasové testy proti Německu. Ve čtvrtek v Kasselu vyhrál 6:2 a v sobotu ve Frankfurtu nad Mohanem 5:1. "Čekám proti Slovensku o trochu těžší zápasy, těšíme se na ně," prohlásil Jalonen, který má v kádru oproti minulému týdnu šestici nových hráčů.

Tým doplnili brankář Šimon Hrubec z Curychu, obránci Jan Ščotka s Tomášem Kundrátkem z Komety Brno a Michal Kempný ze Sparty a útočníci Vladimír Sobotka ze Sparty s Hynkem Zohornou ze švédského Oskarshamnu. "Pokusíme se je zařadit zpět do systému. Všichni chodili na led, takže nemusíme mít žádné obavy," doplnil Jalonen k hráčům, kteří se zapojili po krátkém volnu po sezoně.

Se Slovenskem se Češi utkají poprvé od loňska, kdy také v přípravě na MS odehráli na duely Euro Hockey Challenge na jejich ledě. V prvním prohráli 21. dubna ve Spišské Nové Vsi 1:3 a o dva dny později v Trenčíně zvítězili 4:3 po samostatných nájezdech.

"Všichni se těší na Slováky. Je to takové zpestření. Mezi Českem a Slovenskem to určitě bude mít nějaký náboj," řekl Hynek Zohorna, který se chce rychle dostat do zápasové rytmu. "Nějaké tři týdny jsem nehrál zápas, takže jsem rád za první dva tréninky na ledě a ještě zítřejší rozbruslení. Můj cíl je dostat se do herního systému, který po nás trenéři chtějí," doplnil útočník Oskarshamnu.

Před vlastním publikem se před šampionátem představí Češi ještě ve čtyřech duelech v Brně. V sobotu 29. dubna tam přivítají Rakousko, s kterým se o dva dny dříve utkají také v Euro Hockey Challenge ve Vídni. Od čtvrtka 4. května do neděle 7. května se tam pak odehraje i generálka na šampionát v podobě Českých her za účasti domácího týmu, Finska, Švédska a Švýcarska.