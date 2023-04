Hokejová osmnáctka zkusí na MS zaskočit favorita a neoblíbeného soupeře

Porrentruy (Švýcarsko) - Česká hokejová reprezentace se pokusí ve čtvrtečním čtvrtfinále překvapit vysoce favorizovaný tým USA a postoupit do semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let. Svěřenci trenéra Jakuba Petra ale půjdou do utkání jako outsideři. Na turnaji zatím dokázali porazit jen Německo, naopak Američané ovládli skupinu B s bilancí čtyř výher a impozantním skóre 37:6.

"Po zápase jsem klukům říkal, že kdo nevěří, že můžeme uspět, ať se nají, odpočine si a jede s rodiči domů," řekl kouč Petr novinářům po úterním utkání, které Česko prohrálo 3:8 s Kanadou a obsadilo ve skupině A čtvrté místo.

"Víme, jaká je realita. Amerika je společně se Švédy totální favorit celého mistrovství světa, ale měsíc a půl zpátky jsme s Američany hráli v Raumě. Hráli jsme tady s nimi i před mistrovstvím světa a to tempo je velice podobné," poukázal Petr na letošní dva česko-americké souboje v této věkové kategorii.

Výsledky zápasů však českému výběru moc šancí na úspěch nedávají. Na únorovém turnaji ve Finsku prohráli 1:9, před šampionátem 2:9. Češi navíc mají s USA na MS osmnáctek výrazně negativní bilanci. Od roku 1999, kdy se mistrovství této věkové kategorie koná, jej dokázali porazit jen v letech 2001 a 2002. Poté si připsali sedmnáct porážek, dvě z nich loni. V základní skupině prohráli 2:6, v semifinále 1:6.

"Čeká nás největší favorit a my nemáme co ztratit. I když nám nikdo nebude věřit, tak si myslím, že furt nějaká šance je. Když si k tomu něco řekneme a budeme dodržovat to, co máme, tak můžeme pomýšlet i na nějaký lepší výsledek," věří útočník Eduard Šalé, který oba loňské zápasy odehrál. "Musíme se chytit na začátku, hrát co budeme mít nastavené a potom se to bude odvíjet dál," doplnil se čtyřmi góly nejlepší střelec týmu.

Čtvrtfinálový souboj se odehraje v Basileji od 12:30.