Umea (Švédsko) - Hokejová reprezentace hráčů do 18 let nezvládla úvodní zápas na světovém šampionátu ve Švédsku. V základní skupině A podlehli svěřenci kouče Aloise Hadamczika Bělorusku 3:4. Čeští mladíci sice ve druhé třetině vyrovnali z 0:2 na 2:2, ještě do druhé přestávky ale prohrávali 2:4.

Českému týmu vstup do utkání nevyšel a už po 12 vteřinách prohrával. Usov obral za brankou o puk Kubíčka, přihrál Oksenťjukovi a ten zblízka překonal Bednáře. Bělorusové se následně ubránili při trestech Kozoreze a Bujalského. Soupeř naopak v 18. minutě početní výhodu vteřinu před plánovaným návratem vyloučeného Volrába na led zužitkoval a od modré čáry se trefil přes clonu Děmčenko.

V úvodu druhé části Pinčuk po blafáku zakončoval bekhendem do prázdné branky, ale puk odpálil obránce Volráb a videorozhodčí potvrdil, že to stihl. Češi navíc díky Volčenkově faulu hráli přesilovku, kterou ve 24. minutě využil Haš. Jeho tečovaná střela z pozice za pravým kruhem skončila za Kolosovem.

Za tři minuty bylo vyrovnáno. Přikryl ještě šanci nevyužil, ale o chvíli později Mlčák trefil od modré čáry levý horní roh Kolosovovy branky. V polovině utkání však vrátil po Oksenťjukově přihrávce zpoza branky Bělorusku vedení Bujalskij. V 38. minutě navíc zakončil kombinaci úspěšnou tečkou Bělov a bylo to 4:2.

Do třetího dějství už vyjel na led místo Bednáře náhradník Pařík, a i když neinkasoval, nebylo to nakonec českému výběru nic platné. V 53. minutě dal sice Volráb kontaktní gól, jenže na více už Hadamczikova družina ani přes závěrečnou power play nedosáhla.

Dalším soupeřem Čechů budou v sobotu Švýcaři.

Hlasy po utkání:

Alois Hadamczik (trenér ČR): "Pro nás je to samozřejmě hodně nepříjemná situace. Věděli jsme, že Bělorusové dávají hodně gólů a jsou v pohybu. S Kanadou hráli 5:6 v prodloužení, loni tady s nimi Švédové vyhráli o gól, ale to nás neomlouvá. Propadli jsme, nečekali jsme to. Je to pro nás těžká situace, ale pokud jsme dobré mužstvo, budeme z ní chtít ven. Týmu jsme věřili, ale nastoupili jsme tak v křeči, že se neuměl zbavit zodpovědnosti z utkání. Nechápeme to, doma se Slovenskem měli hráči úplně jiný pohyb a hru v předbrankovém prostoru. Tíha zodpovědnosti na nás ležela víc, než jsme čekali. Nechci to hodnotit detailně, to si řekneme mezi námi, ale jsme hodně zklamaní. Na druhou stranu, musíme se otřepat a jet dál. Je to turnaj. S takovým výkonem bychom nemohli uspět, musíme ho zlepšit."

Jan Mlčák (obránce ČR, autor gólu): "Před zápasem jsme si řekli, že po nás půjdou. Věděli jsme, jak hráli v přípravném zápase s Kanadou. Bohužel se nám nepovedl vstup tak, jak jsme si ho představovali, dali nám dva góly. O přestávce jsme si v kabině něco řekli a vyrovnali jsme na 2:2. Bohužel, pak jsme udělali opět zbytečné fauly, které soupeři potrestali a odskočili nám na 2:4. Podařilo se nám snížit stav na 3:4 a v závěru jsme to zkoušeli bez gólmana, ale bohužel to nevyšlo."

Matěj Toman (útočník ČR): "Je špatně, že jsme prohráli. A je jedno, s jakým soupeřem. Věděli jsme, že budou hrát dobře, když skoro porazili Kanadu. Čišelo z nich, že budou hrát tvrdě, hokej samozřejmě hrát taky umí. Hráli výborně a my naopak hráli špatně, ale jedeme dál. Nebylo málo času srovnat a měli jsme i přesilovku, ale pak tam byla nedisciplinovanost a padly nějaké tresty. Bylo docela dost času, škoda, že jsme nevyrovnali. Po třetím a čtvrtém gólu to na nás padlo. Poté, co jsme vyrovnali, jsme do nich měli bušit víc a víc. Bohužel ale dali gól, pak přidali čtvrtý a už jsme hráli hůř a hůř. V závěru to úplně tlak nebyl a dokázali si to pohlídat. Teď se musíme připravit na Švýcary."