Hokejová osmnáctka deklasovala na MS Německo 7:1 a má první výhru

Porrentruy (Švýcarsko) - Čeští hokejisté porazili ve svém druhém utkání na mistrovství světa hráčů do 18 let Německo 7:1 a připsali si první výhru do tabulky skupiny A. Dvěma góly se na vítězství svěřenců trenéra Jakuba Petra podíleli Eduard Šalé a Vojtěch Hradec, tři body za gól a dvě asistence nasbíral Jakub Dvořák.

Českému týmu se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po 16 sekundách hry byl vyloučený Sumpf a sekundu před jeho návratem otevřel skóre Židlický, který po Šimkově přihrávce překonal brankáře Ankirchnera.

V polovině první třetiny byl vyloučený Vochvest, ale Němcům se vyrovnat nepodařilo, naopak podruhé inkasovali. Svou rychlost předvedl Šalé, jenž se dostal do brejku a v koncovce nezaváhal.

Ve 13. minutě nejprve trefil Dvořák tyč, o několik sekund později byl v brejku faulovaný Štancl a Češi dostali výhodu trestného střílení. Na Ankirchnera se rozjel Šalé a podruhé jej pokořil.

Odpor soupeře poté favorit definitivně zlomil na začátku druhé části, kdy se po 36 sekundách prosadil Dvořák a vyhnal Ankirchnera z branky. Jeho nástupce Willerscheid dlouho s čistým kontem nevydržel, ve 24. minutě jej překonal Hradec. Stejný hráč se mezi střelce zapsal i v dalším střídání a napodobil tak Šalého.

Český tým měl následně řadu dalších šancí, Willerscheida ale nepřekonal. Blízko hattricku byl Šalé, který i dotlačil puk za brankovou čáru, rozhodčí ale jeho gól neuznali pro nedovolený kontakt s gólmanem. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva českého realizačního týmu.

Ideální šanci přidat další branky měli Češi v úvodu závěrečné třetiny, kdy putoval s vyšším trestem do kabin za faul na Dominika Petra kapitán Němců Tropmann, Willerscheida ale překonat nedokázali. Oba týmy měly následně ještě několik šancí a oba se prosadily jednou. Nejprve připravil Hrabala o čisté konto Brandl, poslední slovo měl ale Dominik Petr.

Další utkání ve skupině čeká český tým v neděli, kdy se utká s doposud stoprocentním Švédskem.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let ve Švýcarsku:

Skupina A (Porrentruy):

Česko - Německo 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Židlický (Šimek, Dvořák), 11. Šalé, 14. Šalé z trest. střílení, 21. Dvořák (Felcman, Fábry), 24. Hradec (Dvořák, A. Jiříček), 26. Hradec (Kučera, Matějíček), 59. D. Petr (Jecho, Eichler) - 57. Brandl (Bicker, Homann). Rozhodčí: Cadieux (Kan.), Eriksson (Švéd.) - Dalsgaard (Dán.), Durmis (SR). Vyloučení: 8:4, navíc Tropmann (Něm.) 5 min. a do konce utkání. Využiti: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 787.

Sestava ČR: Hrabal - A. Jiříček, Kočí, Matějíček, Dvořák, Vochvest, Skok, Eichler - Židlický, Felcman, Štancl - Šimek, D. Petr, Šalé - Jecho, Holinka, Csabi - Fábry, Hradec, Kučera - Adámek. Trenér: Jakub Petr.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 13:3 6 2. Česko 2 1 0 1 0 9:4 4 3. Kanada 2 1 0 0 1 8:8 3 4. Slovensko 2 0 1 0 1 6:7 2 5. Německo 2 0 0 0 2 1:15 0